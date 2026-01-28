1.個体差と季節を考慮する

猫は、もともと砂漠で暮らしていた動物です。高温で乾燥した環境の中で生きてきたため、基本的には暑さに強いといわれています。しかし、猫は肉球でしか汗をかくことができません。近年の日本の暑さや湿度の高さは、必ずしも猫にとって快適とは限らないのです。

猫といえば「寒がり」なイメージがある通り、寒いのが苦手な子は少なくないようです。しかし、体感温度には個体差があるため、すべての猫が寒がりというわけでもありません。部屋の中が寒くても、窓辺で日向ぼっこをして体を温めることができるからです。

したがって、快適な環境を作るためには、個体差と季節に応じた臨機応変な対応がポイントになるといえます。

2.安定した室温・湿度を維持する

個体差がありますが、猫が快適に暮らすために、室温21～28℃前後を基本にすると良いとされています。人間が快適に感じる環境より、やや暑く感じるかもしれません。呼吸器の状況や、体の特徴などによっては暑すぎると呼吸をしづらく感じる場合もあります。

ここから、猫種や季節に応じて細かな調整をしていくこととなります。短毛種は寒さに弱い場合が多いため、やや高めに設定しましょう。長毛種の場合はやや低めに設定するとともに、夏の暑さへの注意が必要です。

また、快適な環境作りには、湿度40～60％を維持することもポイントになります。とくに、梅雨時期のジメジメは要注意。湿度が高くて体調を崩すケースもあるためです。

猫が普段テリトリーにしている部屋だけでなく、廊下や他の部屋との温度差を作らないことも大切です。急激な温度差が、体調不良の元となることもあります。

3.便利家電やカーテンを活用する

快適な室温・湿度の維持には、エアコンの活用が最もおすすめです。夏は室温が26～28℃前後になるよう調整し、熱中症を予防しましょう。冬は室温が20～23℃前後になるよう調整するのがおすすめです。エアコンを使う際の注意点として、風が猫に直接当たらないよう、風向きの調整をしましょう。長時間に渡って風に当たると、体調を崩すことがあります。

夏は、扇風機やサーキュレーターの活用もいいでしょう。とくに、陽当たりのよすぎる部屋にはおすすめです。空気を循環させて部屋の温度ムラをなくすことで、猫にとって快適な環境となります。部屋の中に温かい場所や涼しい場所ができるため、猫が自分で居心地のいい場所を選ぶこともできます。

冬は、断熱材やカーテンが寒さ対策に役立ちます。暖房家電と併用することで、温かさを維持することにも繋がるでしょう。

4.子猫・老猫は温かめに設定する

子猫や老猫は、健康な成猫と比べると体温調節が苦手です。とくに、体を温める能力が低い場合が多いため、「温める」ことがポイントになってきます。

基本的な室温・湿度よりも高めに設定し、体の冷えを防ぎましょう。自分で温かい場所に行くことが困難なケースもあるため、毛布やブランケットを敷いてあげるのもおすすめです。

ホットカーペットやストーブも便利ですが、熱中症や火傷のリスクは気を付けなければなりません。ホットカーペットにはタオルを敷く、ストーブは直接触れられないところに置くなどして対策しましょう。

まとめ

快適な環境を整えることは、猫の健康を守ることに繋がります。快適と感じているかどうか分かりにくい場合は、猫の行動を観察するといいでしょう。

舌を出して口呼吸しているときは、「暑すぎる」というサインかも。また、毛をぶわっと膨らませていたり、温かい場所に隠れている場合は、「寒すぎる」というサインかもしれません。

また、部屋の外に出ようとするときは、部屋の温度や湿度が快適でないことが考えられます。こんなときは、エアコンの設定温度を変えたり、ひんやりマットや毛布などのグッズを有効活用してみてもいいかもしれません。

安定した心地いい環境を整え、猫との幸せな暮らしを楽しんでくださいね！

(獣医師監修：葛野莉奈)