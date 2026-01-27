【エンバー：オブシディアンプロトコル 新製品】 7月 発売予定 1月27日 予約受付開始 【UNコアパック】 価格：13,750円 【UNスカルペル 拡張パック】 価格：13,200円 【UNドアブレイカー 拡張パック】 価格：11,000円 【RDLデューン 単体パック】 価格：2,860円 【オブシディアンプロトコル-両面マップラグ】 価格：7,700円

コトブキヤは、Queti Tectonicsが開発するボードゲーム「エンバー：オブシディアンプロトコル」の「UNコアセット」など新製品5種を7月に発売する。

UNコアパック

「エンバー」に登場する勢力「ユナイテッドネットワーク」（UN）が使用する機体のセット。ABSとPS製ミニチュア4体分に加え、組み替え可能な武装、ドローン、投射物、カードやトークン一式がセットとなっている。

UNスカルペル 拡張パック

UNの機体2機とドローン4機を収録したパック。「アサシン型」舞台の構築が可能としており、重イオン砲を用いた支援火力や光学迷彩などを搭載できるモジュールが収録されている。

UNドアブレイカー 拡張パック

UNの機体2機とドローン2機を収録したセット。強力な近接兵装と防御システムを搭載したモジュールと、電子線装備と火力型のドローンを収録している。突撃と制圧を得意とする小隊を構築できるという。

RDLデューン 単体パック

RDLの主力機体「デューン」1体とモジュール2個のセット。トークン類も収録している。電子戦装備と強力な火力、高い防御力が特徴の機体。

オブシディアンプロトコル-両面マップラグ

「エンバー」を遊ぶ際に使用する両面ラバー素材のゲームマット。サイズは縦横125センチで、両面に高精細なマップを印刷している。

(C)雀替建构