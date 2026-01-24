この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで公開した『【第3章 AIと債券＆株式予想】これが今年の主役です。AIバブルで恩恵を受ける大注目の業界がこれ【マイキー佐野 経済学】』は、2026年の市場環境を読み解くシリーズの第3弾にあたる。世界経済や政策動向を扱った前章を踏まえ、今回はAI、株式、債券という3つの視点から市場の重心がどこへ移るのかが語られている。



佐野氏は、多数の金融機関レポートを横断的に分析した結果として、AI市場はすでに「期待の季節」を終え、「結果の季節」へ移行しつつあると位置づける。これまで株価を押し上げてきたのは期待値だったが、今後はAIがどれだけ収益を生み、生産性を高められるかという現実的な成果が評価軸になるという見立てである。



この変化の中で象徴的なキーワードとして挙げられるのが、導入期の投資負担を超えた後に利益が急伸する現象だ。2025年までは半導体などハードウェアが主役だったが、2026年以降はAIを活用する側の企業へと評価が広がる。ソフトウェア企業に限らず、ヘルスケア、金融、製造業といった分野まで波及する点が重要だと語られている。



株式市場では、マグニフィセント7に集中していた資金が分散し、日本やヨーロッパなど相対的に出遅れた市場へ循環する可能性が示される。指数全体の上昇よりも、企業利益や事業内容が厳しく問われる局面に入るという見方が強調されている。金利環境の変化が金融機関や市場構造にどのような影響を与えるのか、その全体像が俯瞰されている点も特徴である。



佐野氏は最終的に、2026年はAIが経済全体の基盤、いわばOSとして定着し始める転換点になると結論づける。今回の動画は、市場の大きな流れを把握したい投資や経済に関心のある層にとって、AIがどのように評価基準を変えていくのかを理解する材料になる内容である。