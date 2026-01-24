『ドラゴンボール』人気キャラ投票の最終結果発表 1位は孫悟空で圧勝
人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の最終結果が発表された。1位は孫悟空となり、孫悟空は1stステージから常に1位となっていた。
【動画】意外なキャラがランクイン！『ドラゴンボール』人気投票の最終結果
2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位は人造人間18号、9位はセル、10位はフリーザ。
11位はクリリン、12位はヤムチャ、13位はブルマ、14位は天津飯、15位はブルマの家の黒猫、16位は孫悟天、17位はチチ、18位は人造人間17号、19位はランチ、20位はビーデル、21位はラディッツとなった。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、全4ステージにわたるサバイバル形式で開催。ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出するという内容になっていた。
FINALステージに残ったキャラは、3rdステージの結果1位が孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャ。
11位はフリーザ、12位はブルマ、13位はチチ、14位はクリリン、15位は天津飯、16位はブルマの家の黒猫、17位は孫悟天、18位はビーデル、19位はラディッツ、20位はランチで、敗者復活戦を勝ち上がった人造人間17号の21キャラとなっていた。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
