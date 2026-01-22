神田愛花“天と地がひっくり返った衝撃”受けた芸能人語る「『東大王』という番組で…」
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。「天と地がひっくり返った衝撃」を受けた芸能人について語った。
番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。“頑張った女”の一人として出演した神田に、番組MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「改めて勉強しておいて良かったな、と思う？」と質問する。
これに神田は「良かったな〜とは思うんですが…」とした上で、「社会に出て、ヒロミさんが『東大王』っていう番組で。勉強してきた人間たちのトップの東大生たちを、もともとヤンキーだった方が取りまとめてた。私、それが、天と地がひっくり返った衝撃を受けたんです。だから勉強はしてもいいんですけど、社会に出たら捨てないと。人柄なんだっていうことが、ヒロミさんの行動見てわかった。スゴい感動しました」と語った。
