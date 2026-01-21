いつもの通勤・帰宅が運動時間に!? 歩くのが苦じゃなくなるビジネススタイルで「1駅手前ウォーキング」のススメ

【“ウォーキング”のススメ】

ここ数年、今までにないほどの健康ブームというか体調管理や睡眠管理などが巷では盛んに行われるようになりました。それに伴い、各メーカーからさまざまなアイテムが登場しています。とは言え、あまりお金を掛けずに何かできないものか…そう考える人も多いのではないでしょうか？ そこで注目したいのが、最も原始的かつすぐに実践できる、“歩く”ということ。

■運動する時間がない！ であれば通勤時間をウォーキングに当てませんか？

とは言え、なかなか平日や休日に運動するためだけの時間を取るのは億劫。通勤中や帰宅中に行えれば効率も良いのに…。そんな運動したいけど忙しくて時間が取れない人たちにおすすめしたいのが“1駅手前ウォーキング”。1駅であれば超長距離ではない場合が多いでしょうし、気軽に始められるはず。今回は働く大人たちに向けて、フォーマルからジャケパンまでビジネススタイルを崩さずにウォーキングできるアイテムを集めました。

■フォーマルからビジネスまで。歩きやすいのにきちんと感は損なわない着こなし例をレクチャー

ここからはフォーマルからジャケパンのようなビジカジまでのウォーキング向けアイテムと着こなし例をご紹介。一見するといつものビズコーデと変わらないように見えるものの、しっかりとウォーキングに特化しているのでぜひ参考にしてみてください。

1. フォーマルなスーツスタイルでも歩きやすい。その理由はインナー＆小物にアリ

▲スーツ8万7890円、シャツ1万989円、タイ5489円、ベルト4389円／すべて洋服の青山（洋服の青山 池袋東口総本店）、シューズ4万9500円／アシックス ウォーキング（アシックス商事お客様相談室）、バッグ6万3800円／POTR（吉田）

いつものスーツスタイルにブリーフタイプのバッグに革靴、と歩くのには適していないのでは？ と思うような着こなしですが実はインナーやシューズ、そしてバッグに秘密がアリ！ このまま1駅どころか外回りなども行けるんです。早速各アイテムを見ていきましょう。

革靴の品格と機能性の両立を図った1足

アシックス ランウォーク

「ランウォーク 7 LS メンズ 3E」（4万9500円）

見た目は外羽根のUチップデザインのレザーシューズですが、ブランド名通りウォーキングに特化したこちら。クッション性・反発性の高いミッドソールSPEVAやかかと部のfuzeGELで快適な歩行を実現。また、中足部のTPUシャンクで安定性も確保していたり、アウトソールには耐摩耗性に優れたAHARラバーを使用していたり、機能性が詰まっています。

>> アシックス ウォーキング

アウトドアファンからも支持される吸湿発熱素材を使用したアンダーウエア

モンベル

「スーパーメリノウール M.W. ラウンドネックシャツ Men’s」（8800円）

登山などを好むアウトドア通からも人気のモンベルのアンダーウエア。汗などの水蒸気を吸収し、熱を発生させるスーパーメリノウールを使用しているため保温性・吸湿性ともに抜群。汗をかいても冷えにくく暖かさをキープできるため、寒いシーズンにウォーキングするインナーとして活躍すること間違いありません。ストレッチ性も備えているため動きやすいのもポイントです。

>> モンベル

ブリーフトートにもリュックにもなる2WAY仕様

POTR

「SCOPE NOMAD PACK」（6万3800円）

一般的なナイロンよりも約20％も軽いうえに耐引裂性・耐摩耗性に優れたコーデュラホロフィルエアーバリスティックを採用した一品。フォーマルな場ではブリーフとして、ウォーキングのときなど運動時にはリュックとして使用できます。また、オリジナルのファスナーの引き手は手袋などをしたままでも開けやすいため、冬に外で開閉したいときでもストレスフリー。

>> POTR

【こんなシューズもおすすめ！】

MODELLO

「COVEROSS Bee 外羽根プレーントウドレスシューズ」（1万6500円）

抗酸化作用、リラクゼーション効果、温熱効果、抗菌・防臭効果があるとされるCOVEROSS Bee＝人工の鉱物セラメアを使用した1足。それでいて光沢がある牛革のアッパーがドレス感溢れる仕上がりに。また、クッション性の高いインソールや厚めなのに軽量のソールで履き心地や歩行性を高めています。

>> MODELLO

2. セットアップだったらそれ自体に機能性を持つモノを選ぼう

▲ジャケット2万6950円、パンツ1万9910円、スニーカー1万9800円／すべてニューバランス（ニューバランスジャパンお客様相談室）、ポロシャツ3990円／ユニクロ（ユニクロ）、バッグ3万7400円／インケース（インケースカスタマーサポート）

少しカジュアルダウンしたセットアップスタイル。最近はセットアップ自体に機能性を持たせたモノが続々と登場しています。こちらのようにオールブラックのモノやスーツ見えするような光沢感があるモノを選ぶとよりシックな空気感を演出できるため、選ぶ歳のポイントとして覚えておいて損はありません。

ウォーキング時の急な雨でも問題なし！

ニューバランス

「FRESH FOAM WALKING 880 GORE-TEX」（1万9800円）

セットアップにはこんな黒のスニーカーを合わせてクリーンさはキープしつつも抜け感も入れたいところ。ニューバランスのこちらの1足はフレッシュフォームをミッドソールに採用しているためクッショニングと履き心地は抜群。おまけにゴアテックスも搭載しているので悪天候時でも何のその。ビジカジのみならず普段使いもしやすいデザインで、オン・オフ問わず重宝するはず！

>> ニューバランス

軽くてストレッチ性も申し分ないセットアップ

ニューバランス

「NB Grey Relax Fit Single Jacket」（2万6950円）、「NB Grey Nylon Wide Tapered Pant」（1万9110円）

オフィスカジュアルにも適したベーシックなデザインのジャケットとワイドテーパードパンツのセットアップ。ジャケットはシワになりにくいナイロンスパンデックス生地を、パンツは撥水性を持つクリンクルナイロン生地を採用しています。どちらもストレッチが利いており、動きやすく軽量。いずれもさりげなく同色のロゴが配され、程良くカジュアル感もあるアイテムです。

>> ニューバランス

汎用性の高いデザインでビジネスからカジュアルまで活躍

Incase

「Tracks Backpack 25L -Black-」（3万7400円）

Incaseでは初となる1680デニールのコーデュラバリスティックナイロンを使用したタフなバックパック。メインコンパートメントにはラップトップとタブレット両方が収納でき、使い勝手良好。サブコンパートメントやフロントパネル、バックパネル、トップパネルに至るまでさまざまなポケットが配置されているため、荷物を整理整頓して収納できます。

>> Incase

【こんなシューズもおすすめ！】

HOKA

「トランスポート2」（2万2000円）

人気の「トランスポート」の後継、「トランスポート2」。360度反射機能により夜道での歩行もサポート。クイックトグル式のストレッチシューレースを採用しているため、着脱しやすいのがポイントです。また、HOKAと言えばその高いクッション性が魅力ですが、こちらももちろんふかふかと心地良いクッショニング。リサイクル素材も多く使用しており、環境にもやさしいモデルとなっています。

>> HOKA

3. ジャケパンでウォーキングするなら損ないたくないのが洒落感

▲ジャケット2万1890円、パンツ1万3090円、ベルト5489円／すべてモアレス、シャツ5489円／洋服の青山（すべて洋服の青山 池袋東口総本店）、タイ2990円／ユニクロ（ユニクロ）、シューズ3万8500円／ワンサードリサーチ（ジョワイユ）、バッグ6万8200円／ブリーフィング（ブリーフィング 六本木ヒルズ店）

ジャケパンスタイルに動きやすいからと言ってスポーツ要素を単純に取り入れると洒落感は損ないがち。そこでシャツやシューズを見た目は普通なのに機能性を持つモノに変えてみましょう。歩くため、運動するためにコーディネートを組んだような印象にはならずに済むはずです。

軽くて歩きやすい、旬のローファースニーカー

ONE THIRD RESEARCH

「MORROW BLACK」（3万8500円）

アウトソールにヴィブラム社製1320Cを使用し、軽量で歩きやすい「MORROW BLACK」。植物タンニンで鞣した奥行きのある色調に加え、ワックスをかけることで柔らかいツヤも持ち合わせた1足となっています。クラシカルなローファーにスニーカーの快適さをもたらした、まさに大人が今履きたいシューズと言えるでしょう。

>> ONE THIRD RESEARCH

吸汗速乾機能で仕事中もウォーキング中も快適！

洋服の青山

「ワイドカラーワイシャツ【NON IRONTECH】【#すごシャツ】」（5489円）

ノンアイロン機能に吸汗速乾機能、ストレッチ性にUVカット機能と外で働くビジネスパーソンにとって嬉しい機能を詰め込んだビジネスシャツ。汗をかいてもサラリと快適な着心地が続くうえ、手入れもラクラクなので1枚持っていると重宝すること間違いなし！ 1駅ウォーキングにうってつけなアイテムです。

>> 洋服の青山

タフな作りと使い勝手の良さでビジネスパーソンからも支持される逸品

ブリーフィング

「SQ PACK」（6万8200円）

ビジネスシーンで人気のシャトルタイプの縦長バックパック。ブリーフィングの中でも最も強度や耐久性、耐摩耗性に優れたバリスティックナイロンを使用しているため、見た目にも武骨な表情を湛えます。B4サイズまで対応しているため大きめの書類やラップトップなども難なく入る収納性も使い勝手の良さに貢献しています。

>> ブリーフィング

【こんなシューズもおすすめ！】

コンバース

「オールスター クップ OX」（1万6500円）

オールブラックでミニマルに仕上げた「オールスター クップ OX」。スムースレザーを使用したアッパーが上品な表情のため、まるでドレスシューズのよう。ビジネスシーンにもハマります。シュータンの足当たりを改善し、履き心地も向上。革靴感覚で履けるスニーカーとして1足持っておくと何かと活躍してくれるはず。

>> コンバース

＜取材・文／手柴太一（GoodsPress Web） 写真／高橋絵里奈＞

