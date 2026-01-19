うらやましいでしょ?!男性が「自慢したくなる彼女」の特徴
彼氏にとって「自慢の彼女になりたい」と思う女性は少なくないと思いますが、一般的に男性は、どんな彼女を持つと自慢したくなるのでしょうか？
そこで今回は、男性が「自慢したくなる彼女」の特徴を紹介します。
容姿が自分好み
容姿が自分好みという理由で男性は周りに彼女自慢したくなります。
勘違いしてはいけないのが、単に美人に見えればいい、痩せてさえいればいいというわけではないこと。
性格が良い
彼女の性格の良さを自慢する男性は少なくありません。
彼氏に対して従順で優しいだけでなく、努力家で、人の話をきちんと聞けて、優しくてと誰が見ても素敵な一面を持っているなら、間違いなく自慢してくれるでしょう。
同じ趣味を持っている
男性は彼女が自分と同じ趣味を持っていることを自慢することも。
なぜなら、どんな男性にとっても趣味の合う女性は付き合っていて一番楽しい相手ですし、趣味を理解してくれる彼女が欲しいと思っている男性は少なくないからです。
癒しの存在
一緒にいるだけで身も心も癒してくれる彼女のことを自慢に思う男性は少なくありません。
なので、彼氏が悩んでいたり困っている時には励ましてあげたり、時には彼氏のことを思い切り甘えさせてあげたりなど、尽くすような行動をすることはとても大切なことです。
彼氏に自慢の彼女と思ってもらえればより関係は強固になっていきはずなので、ぜひ今回紹介した内容に１つでも当てはまるように努力していきましょうね。
🌼容姿よりも大事なことって？ 男性が「一目惚れする女性」の特徴