日本銀行は２２、２３日、金融政策決定会合を開く。

日銀内には２０２５年１２月の利上げが経済・物価情勢に与える影響を見極める時間が必要との意見があり、今回の決定会合では政策金利を０・７５％程度で維持することを決める公算が大きい。

２５年１２月の前回の決定会合での利上げ判断により、政策金利は１９９５年以来の高い水準となった。日銀は、利上げが企業の資金調達などに与える影響を確認するほか、賃金の上昇や外国為替市場での円安傾向が物価に与える影響などを検討する。

また、今回の決定会合で日銀は、四半期に１度公表する「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」をまとめる。高市政権の総合経済対策の効果を踏まえ、２０２５、２６年度の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率の見通し（政策委員９人の中央値）は、２５年１０月の前回リポート（２５、２６年度いずれも０・７％）から上方修正となる可能性が高い。

日銀が政策判断で重視する一時的な要因を除いた「基調的な物価上昇率」が、目標の２％に到達する時期については、前回リポートで示した「２６年度後半から２７年度末」との見通しを維持するものとみられる。