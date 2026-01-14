セザンヌ化粧下地で皮脂も毛穴も徹底ケア♡新作ベースメイク速報

プチプラながら高機能で支持を集めるセザンヌから、ベースメイクを格上げする新作が2026年3月上旬に登場します。皮脂テカリ防止下地の高SPFタイプ、黒ずみ毛穴をカバーする新色コンシーラー、そして仕上がりの美しさをキープするパウダーがラインナップ。皮脂・毛穴・紫外線対策を一度に叶えたい大人女性にぴったりの新定番アイテムは、毎日のメイクを心地よくアップデートしてくれそうです♪*セザンヌ皮脂テカリ防止下地シリーズ合計2024年12月～2025年11月メーカー出荷数量より

高SPFで守る新定番化粧下地



「セザンヌ皮脂テカリ防止下地50」は、SPF50/PA++++で強力な紫外線から肌を守る高機能下地。容量25g、価格858円です。カラーは全1色ナチュラルベージュ。

皮脂吸着パウダーと光反射パウダーで、テカリと毛穴を同時にカバーし、素肌を自然に美しく見せてくれます。ウォーターinオイル処方でみずみずしく、日中用乳液としても使えるのが魅力。

無香料・無鉱物油・アルコールフリーなど、毎日使いやすい処方も嬉しいポイントです。

黒ずみ毛穴を自然にカバー



「セザンヌ毛穴レスコンシーラー」から、新色カバーベージュが登場。価格は715円です。毛穴の凹凸を埋めるパウダーと皮脂吸着パウダーで、黒ずみ毛穴も厚塗り感なく補正。

肌色を選ばない万能ベージュで、男女問わず使いやすいカラー設計です。5種の美容保湿成分配合で、化粧崩れを防ぎながらなめらかな仕上がりに。

また、クリアタイプの「セザンヌ毛穴レスコンシーラークリア」も発売中。価格は同じく715円で、凹凸毛穴を自然に整えたい方におすすめです。

透明感を仕上げる軽やかパウダー



「セザンヌ毛穴レスフィックスパウダー」は、価格858円。カラーはCLクリア、SLシアーラベンダーの全2色展開です。皮脂吸着パウダーとソフトフォーカス効果で、テカリと毛穴をWで補正。

薄膜仕上げで重ねても厚塗り感がなく、サラサラの陶器肌を長時間キープします。メイクの仕上げだけでなく、スキンケア後のベタつき防止や前髪のリセットにも使える24時間対応パウダーです。

セザンヌで叶える理想のベース



皮脂、毛穴、紫外線対策まで抜かりなく叶えるセザンヌの新作ベースメイク。毎日使いやすい価格と肌思いの処方で、メイク初心者からこだわり派まで幅広く寄り添ってくれます。

下地、コンシーラー、パウダーを組み合わせれば、透明感のあるサラサラ肌が完成♡

新しい季節の始まりに、自分に合ったアイテムを選んで、快適で美しいベースメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。