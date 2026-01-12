この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルがYouTubeを更新し、「[キャンペーンまとめ:2026年1月]」と題した動画を公開した。動画では、2026年1月に開催されている大型キャンペーンから、日常の買い物で活用できる少額キャンペーン、さらに地方自治体が実施するポイント還元事業まで、多岐にわたるお得情報を網羅的に解説している。



まず、動画では特に注目の大型キャンペーンとして3つが紹介された。1つ目は楽天銀行のキャンペーンで、新規口座開設や給与受取などで最大25,000円相当がもらえる内容だ。2つ目は三菱UFJ銀行、三菱UFJカード、e-Smart証券などを組み合わせたもので、最大で77,500円相当の還元が見込めるという。3つ目はJCBカードの「スマリボ」キャンペーンで、最大20,000円のキャッシュバックに加え、抽選で100名に3万円が当たるチャンスがあり、合計で最大50,000円のキャッシュバックとなる。



続いて、コンビニ、飲食店、家電量販店などで利用できる少額キャンペーンが一覧で紹介された。飲食店では、モスバーガーのdポイント5倍キャンペーンや、吉野家の時間限定200円オフ、餃子の王将の「ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」などが挙げられた。家電量販店では、ビックカメラがJ-WESTカード限定で最大17.5%還元キャンペーンを実施している。

また、鉄道関連では、東武鉄道が「子育て応援プログラム」をリニューアルし、小児運賃を全額ポイントバックする常設キャンペーンを開始したことが注目点として解説された。



動画の後半では、全国の地方自治体が実施するキャッシュレス決済のポイント還元やプレミアム商品券の情報がまとめられている。北海道、東北、関東、中部、近畿など、各エリアごとに開催中のキャンペーンが一覧で紹介されており、居住地や勤務地で利用できるお得な情報を確認できる。



2026年1月は、数万円規模の大型案件から、日常的に使える地方自治体のポイント還元まで、幅広いキャンペーンが実施されている。各キャンペーンには期間や条件が設定されているため、動画本編や概要欄のリンクから詳細を確認し、お得な機会を逃さないようにしたい。