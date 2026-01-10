応募シールだけ剥がすのは「窃盗です」！春のパン売り場で繰り返されるシール剥がし問題に現場の本音は？【作者に聞く】
応募シールを集めれば、もれなく白いお皿がもらえる--。毎年恒例、春になると始まるパンのポイントキャンペーン。その裏側で、スーパーの現場を悩ませ続けている“ある行為”がある。商品から、応募シールだけが消えている。袋には穴。パンは潰れ気味。「……またか」売り場を確認したスタッフのため息が、今年も聞こえてくる。
■応募シールだけが消える…破れた袋と売れ残るパン
キャンペーン期間は2月から4月。対象のパンを購入してポイントを集めると、白いお皿がもらえる。中でも高ポイントなのが食パンで、種類によって2〜3ポイントのシールが貼られている。狙われるのは、決まってそこだ。高ポイントのシールだけが、きれいに、あるいは無理やり剥がされている。力任せに剥がされた袋には穴があき、商品はクレームの原因になる。「袋が破れてるんですけど」そう言われた時、レジで事情を説明するのはスタッフだ。
100円ショップでも似たようなお皿が手に入る時代だが、この白いお皿の人気は根強い。強化ガラス製で割れにくく、電子レンジにも対応し、傷がつきにくい。スクエアやオーバルなど形も使いやすく、ワンプレートとしても優秀だ。その実用性が、毎年人を熱くさせる。
■監視カメラを設置、それでもなくならない現実
スーパー側も手をこまねいているわけではない。パンコーナーには監視カメラを設置し、「シールを剥がさないでください」という注意喚起のポップも掲示している。それでも--。少し目を離した隙に、またシールは消える。
一度カゴに入れ、シールだけを剥がして商品を棚に戻す。その結果、シールのないパンはキャンペーン中、どうしても売れにくくなる。袋が破れていれば、商品は廃棄処分だ。「シールがないだけで、価値が下がってしまう」現場にとって、それは数字以上に重たい現実である。
■「一言で言うと“大変”でした」元チェッカーの実感
狸谷さんがスーパーで勤務していた頃も、春のパンキャンペーンは大人気だった。「計数してお皿をお渡しする店舗だったので、一言で言うと『大変』でした」と語る狸谷さん。応募シールが剥がされた商品は、ほぼ売れ残る。ただし、キャンペーン自体に興味がない人が、シールなしでも購入してくれることもあるという。被害は、確実に景品がもらえるキャンペーンほど多い。缶コーヒーなどの抽選型では、あまり見られなかった記憶だそうだ。
「100円ショップでは、高得点シール付きのパンは扱っていないので、袋を破られる被害はありませんでした。でも、パンを指で押し潰して放置したり、キャラクターグッズの袋を開けて中を確認してから買わない方はいました」「それも、商品としてはもう売れません。本当にやめてほしいですね」その言葉には、長年現場を見てきた人ならではの重みがにじむ。
商品を購入せず、応募シールだけを剥がす行為は窃盗罪にあたる。実際に、同様のトラブルで逮捕された例もある。「キャンペーンは、パンごと楽しんでほしい」そんな思いから、この出来事は漫画として描かれたのだ。
取材協力：狸谷
