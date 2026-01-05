冬の不調にやさしく整える新習慣!“アーモンドミルク”という選択

冬になると、手足の冷え、肌のカサつき、しっかり寝ているはずなのに、なんとなく疲れが抜けない…そんな“不調”を感じることはありませんか?実はこれ、寒さや寒暖差によって血流が滞りやすくなることが原因のひとつ。代謝が乱れ、冷え･乾燥･肌トラブルなど、さまざまな不調につながりやすいのです。室内外の温度差やストレスによって自律神経も乱れやすく、“なんとなく不調”が積み重なりやすい季節でもあります。

冬こそ取り入れたい”ビタミンE”



そんな季節に注目したいのが、アーモンドに豊富に含まれる”ビタミンE”。

ビタミンEは“若返りのビタミン”とも呼ばれ、血流をサポートし、体のすみずみに栄養を届ける働きが期待されています。

さらに、年齢サインの原因となる“酸化”にもアプローチしてくれるため、冬の乾燥ダメージや肌のくすみが気になる人にもぴったり。

外側のスキンケアだけでは補いきれない部分を、内側から支えてくれる心強い存在です。

B.L.T.最新号で僕が見たかった青空が表紙に♡青春が詰まった限定版発売

食べすぎ･飲みすぎが気になる時期にも



年末年始や寒い夜は、つい甘いものやお酒が増えがち。気づけば胃腸が重い、肌が荒れやすい…なんてこともありますよね。

抗酸化作用をもつアーモンドは、そんな生活が続く時期の“内側ケア”としても優秀。乱れがちな食生活をやさしく整え、毎日のリズムをサポートしてくれます。

無理な食事制限をするよりも、まずは“プラスするケア”から始めるほうが続けやすいのも魅力です。

“飲むアーモンド”という心地よさ



アーモンドはそのまま食べてももちろん美味しいですが、ミルク状にすることで栄養が吸収されやすくなるのもポイント。アーモンドミルクなら、忙しい朝でも手軽に取り入れられます。

そのまま飲むのはもちろん、コーヒーや紅茶にプラスしたり、朝の1杯として取り入れたりと、無理なく続けられるのが魅力です。乳製品が苦手な人でも取り入れやすく、ヘルシー志向の人にも人気が高まっています。

冷たい空気に包まれる冬は、体も心も知らず知らずのうちに負担がかかりがち。そんな季節こそ、毎日の中に“自分を大切にする時間”を少しだけ増やしてみませんか。

アーモンドミルクは、おしゃれで、ヘルシーで、そして続けやすい。飲むだけで、体をいたわる小さな習慣がひとつ増える。そんな心地よさが魅力です。

この冬は、アーモンドミルクを暮らしに取り入れて、内側から整える新しい習慣を始めてみませんか。