タレントの島崎和歌子（５２）が、３日深夜放送の「サンド屋台」（ＴＢＳ系）に出演。昨年、うれしかったことを明かした。

島崎は昨年、テレビドラマ「フェイクマミー」（ＴＢＳ系）に出演。「初めて、おばあちゃん役をやらせてもらったんですよ。（放送）当日まで誰がおばあちゃん役をやるか、シークレットだったんです」という。

ここから島崎は「すごい自慢していいですか」と満面の笑み。ドラマの反響があまりにもよかったという。「『全然おばあちゃんに見えない』『若い！ キレイ！』『奇跡の５２歳』って」と喜びを明かした。

さらに、昨年「うれしいことに、久しぶりにグラビアをやらせていただいた」とにっこり。陣内智則に「（露出は）どこまでのグラビア？」と問われると「私はもう出す気満々だったんだけど、（制作側から）『まぁまぁ、洋服着てください』って」となだめられたそうだ。

サンドウィッチマンの伊達みきおは、島崎から、グラビアを買うようにメールが来たと告白。「夜中、コンビニに買いに行ったら（島崎が載っているページは）２ページくらい」だったそう。「なんてことない写真でしたけど…。まぁたしかにキレイです」と島崎の美しさを認めていた。