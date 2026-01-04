【生成AI時代】「部下が育たない上司」が口にする言葉
「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか？ 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。
その一言が、成長の芽を摘んでいないか？
「なんで、こんなことができないの？」
上司に、こんな言葉を言われた経験はないでしょうか。言っている本人に悪気はなく、「自分は普通にできた」「ここは最低限できてほしい」という思いから出ている一言かもしれません。
確かに、上司にとっては簡単に思える仕事もあるでしょう。
しかし、その一言が繰り返される環境では、部下は次第に萎縮し、挑戦しなくなっていきます。結果として、「部下が育たない」という状況が生まれます。
自分自身が万能で、器用に仕事をこなしてきた人ほど、この罠にはまりやすい傾向があります。
「できる前提」で教えるほど、成長は止まる
人にはそれぞれ、得意なことと苦手なことがあります。
論理的に整理するのが得意な人もいれば、全体像を直感的につかむのが得意な人もいます。細部に強い人もいれば、方向性を描くことに長けた人もいます。
得意な分野も、理解の仕方も、学習スピードも、人によって大きく異なるにもかかわらず、「なぜできないのか」を丁寧に見ずに「こうすればいい」「前はこうやっていた」と自分の正解を押しつけてしまうと、部下は考える余地を失い、自分なりのやり方を見つけられなくなります。
結果として、試行錯誤する余地は失われ、失敗を避ける行動が増えていきます。
問いを立てるより正解を待ち、考えるより指示を待つ。
そうした状態では、成長は起こりません。
このように、育成が止まる原因は、部下の努力不足ではなく、特性を見ようとせず「全員が同じようにできるはずだ」という前提で動いてしまう構造にあるケースが少なくありません。
生成AI時代に、全員が同じ能力を持つ必要はない
生成AIの普及によって、この前提はさらに問い直されるようになっています。
かつては、資料作成、論点整理、情報収集など、一定の「平均的なスキル」を全員が身につけることが求められていました。
しかし今では、こうした作業の多くはAIが補完できるようになっています。
つまり、全員が同じ能力を、同じレベルで身につける必要はなくなってきているのです。
それにもかかわらず、
「これくらいできて当然だ」
「前はみんなできていた」
という基準をそのまま当てはめると、部下は無理に型にはめられ、強みを伸ばす機会を失います。
生成AI時代に重要なのは、部下に足りない部分を無理に埋めさせるより、AIに任せられる領域と、人が担うべき領域を切り分ける。その上で、部下の強みが発揮される配置と役割を見極めることです。
育成は、構造を見極めることから始まる
生成AI時代に求められるのは、すべてを平均的にこなす人材ではありません。
むしろ重要なのは、
・仮説を立てる力
・文脈を読み取る力
・人との関係性を築く力
・状況に応じて判断を切り替える力
といった、人にしか担えないスキルを、どこで、どのように発揮できるかです。
生成AI時代において、部下を育てるとは、全員を同じ型に当てはめることではなく、多様な強みが活きる構造をつくることです。
部下が「できない」ように見えるとき、それは能力不足ではなく、その人の強みが活きる役割や構造が用意されていないだけかもしれません。
『戦略のデザイン』では、これからの時代のチームの育て方についても詳しく解説しています。
IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。
大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。
その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。
退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。
単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。