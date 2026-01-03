日本ハムや楽天でもプレーし、ブルージェイズと3年総額3000万ドル（約46億8000万円）で契約したコディ・ポンセ投手（31）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメキシコ代表として出場する見通しが高まったと2日（日本時間3日）、現地メディアが報じた。

メキシコメディア「expresioninformativa」によると、同国代表のヒル監督はポンセのWBC出場に関して、ブルージェイズから許可が下りているとし、選手会などとの協議が必要なものの「彼は重要な役割を担っている」と高い期待を寄せていると報じた。

日本ハムや楽天でもプレーしたポンセは25年シーズン、ハンファで180回2/3を投げ、17勝1敗、防御率1.89。奪三振も投球回数を大きく上回る252をマークするなど、圧倒的な成績を残してリーグMVPに選出された。KBOでの成功を引っ提げ、ブルージェイズと大型契約を結んだ。

メキシコ代表は前回23年大会で初めて準決勝に進出。ただ、準決勝の日本戦でサヨナラ負けを喫し、決勝進出はならなかった。

また、前回大会にも出場したマリナーズ・アロザレーナの出場も前日に同国代表のSNSで正式発表された。その他にもブルージェイズ正捕手・カークやレッドソックス・デュランらの参戦も決定している。