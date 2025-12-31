µ¢Âð¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¾¯¤·³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡Ö¸°¤ÏÊÄ¤á¤¿¤Î¤Ë¡×Î±¼éÃæ¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀïØË¤ÎÍýÍ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌ¡²è¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó(@Chameleon_0219)¡£Èà¤¬X(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Ï¡¢DV¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ë¶ì¤·¤à°ÍÍê¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢Ìë±¢¤Ë¾è¤¸¤ÆÆ¨¤¬¤¹¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤ºî¤À¡£
º£²ó¤Ï¿ô¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âè22ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤¿¯Æþ¼Ô¤Î¶²ÉÝ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÌî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£²¼Ãå¤¬¾Ã¤¨¡¢Éô²°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤
ÌëÆ¨¤²²°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë°ÍÍêÍýÍ³¤ÎÂè1°Ì¤ÏDV¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î°ÍÍê¿Í¤Ç¤¢¤ëÀî¾å¥·¥ª¥ê¤µ¤ó¤â¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¶±¤¨¤ë°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Àî¾å¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡¢¼Â¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ±¼éÃæ¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¾¡¼ê¤ËÉô²°¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£³°½Ð»þ¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÊÄ¤á¤¿¤Ï¤º¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¾¯¤·³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é²¼Ãå¤¬¿ôËç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï»öÂÖ¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤¿¤À¤Î´ª°ã¤¤¤è¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤Ï¶²ÉÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÉÎ©´¶¤Ë¤â²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿¯Æþ¤Î¼ê¸ý¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
Éô²°¤Î¸°¤¬²õ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌëÆ¨¤²²°¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀî¾å¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÏÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£Ì©¼¼¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÂç²È¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ÈÅ¾µï¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂç²È¤Î¸ý¤«¤é¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡Ö¹ç¸°¡×¤ÎÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸½ºß¤âÌëÆ¨¤²²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜÌî¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸°¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÌî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸°¤ÎÆó½Å¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¼«±Ò¼êÃÊ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ:µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)
