»°¤¬Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡¡À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀÑÀã¤â¡¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
Àµ·î´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡£1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2Æü(¶â)¤ÏJPCZ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4Æü(Æü)°Ê¹ß¤âËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àµ·î´¨ÇÈ¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀÑÀã¤«
1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£µ¨ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2Æü(¶â)¤ÏJPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¢¨¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤ÇÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë¸òÄÌµ¡´Ø¤¬Íð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áµ¦¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â½éÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4Æü(Æü)¤«¤é5Æü(·î)¤âËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6Æü(²Ð)¤Ï´ØÅì¤ä¶áµ¦¤Ê¤É¤Ç¤â°ì»þÅª¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡ÖÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ(JPCZ)¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤àÎä¤¿¤¤É÷¤¬Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¹Çò»³Ì®(ºÇ¹âÊö:ÇòÆ¬»³2744¥á¡¼¥È¥ë)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉ÷²¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¼ýÂ«ÂÓ(Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó)¤Ç¤¹¡£JPCZ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤È¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°¤¬Æü¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ
1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î¤Èº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢Âçºå»Ô¤Ç2Æü(¶â)¤Ï7¡î¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï4¡î¤Èº£µ¨ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½éÆü¤Î½Ð¤ä½é·Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÏËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï»°¤¬Æü¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
8Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç
8Æü(ÌÚ)¤«¤é¤âËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é»³±¢¤ÏÀã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢10Æü(ÅÚ)¤«¤é11Æü(Æü)¤ÏËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢Æ»Ï©¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢Ï©ÌÌ¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÐºÒ¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¸µ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¶¯¤¯¡¢ÆüÃæ¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£