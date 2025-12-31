²Ö²¦ ²ÃÆ£µÁµ×»á¡ÖAI»þÂå¤Î¸¡º÷¤È¶¦Â¸¤·¡¢D2CÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×
²Ö²¦ ²ÃÆ£µÁµ×»á¡ÖAI»þÂå¤Î¸¡º÷¤È¶¦Â¸¤·¡¢D2CÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×
2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¸ÜµÒ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼µ¬À©¤Î¶¯²½¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ãÆ°¤Î´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò½ÀÆð¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£²Ö²¦¤Ç¡¢D2C¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£µÁµ×»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÁÐÊý¸þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMy Kao¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³èÀ²½¤Ë¤è¤ëD2C¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¹¥±¡¼¥ë³ÈÂç¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖMy Kao¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯Ëö¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢¿·µ¬Ë¬Ìä¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤ä¥µ¥¤¥ÈÆâ²óÍ·¡¢ºÆÍèË¬Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ËÈ¼¤¦Ê¬ÀÏ¤äÄ´ºº¥¹¥¡¼¥à¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¡¢´Ä¶À°È÷¤ËÆÃ²½¤·¤¿³èÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´Ä¶¤ä¥ê¥½¡¼¥¹¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢Ä¾ÈÎEC¤Ç¤¢¤ëMy Kao Mall¤Î³èÀ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿À¸³è¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£My Kao¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£À¸³è¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¹â¤Þ¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¤ÎµÞ·ã¤ÊÉáµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÏAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸µÇ¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ËAI¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤ä²èÁü¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Web¥µ¥¤¥È¤Î±¿ÍÑ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î¾ðÊó¥Ë¡¼¥º¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËAI¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Ï¤è¤ê¥Í¥¯¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó·¿¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤Î2026Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Ë¡¼¥º¤ÎÇÄ°®¤ÏºÇ½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£GEO¡¢AIO¡¢LLMO¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSEO¤Ë²Ã¤¨¡¢GEO¡¢AIO¡¢LLMO¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤È¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºÆÄêµÁ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¥¹¥¡¼¥à¤Î²þÁ±¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÎUI²þ½¤¤ò´Þ¤á¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¯À¸³è¼Ô¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤ÈÂª¤¨¡¢¶¦Â¸¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
