特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”から、食品大手を含む22社から内定を獲得し、現在は就活ノウハウの発信を8年間続けている「就活マン」こと藤井氏。その実体験をもとにした著書『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載の一冊です。今回は、SoZo株式会社 代表取締役として活躍しながら、3人の子どもを育て、実際に就活もサポートしてきた『1冊まるごと「完コピ」読書術』著者のあつみゆりか氏との特別対談が実現しました。中途採用の面接官も務めたあつみ氏の経験から、一瞬で落ちる学生の特徴について語っていただきます。（構成／ダイヤモンド社・森）

面接官が見ていること

――あつみさんは中途採用の面接官もされていたそうですが、面接で合格する人と、採用できない人の間で、最も大きな違いは何だとお考えですか。

あつみゆりか氏（以下、あつみ氏）：「それ私がやった詐欺」をしない人です。

――なるほど。「それ私がやった詐欺」とは具体的にどういうことでしょうか。

あつみ氏：架空のエピソードを作ってきたり、友達から借りてきたエピソードを話すことです。特に中途だと多いですが、新卒でもアルバイトや学チカで「やった詐欺」は起こり得ます。面接官は、そのエピソードが「本当にあなたが考えたあなたの行動としてやったのか」というところを基本疑います。

藤井智也氏（以下、藤井氏）：まさに、面接官の最大の役割は、「仕分け」だと僕も思います。私の著書『脇役さんの就活攻略書』にも書きましたが、頑張ったことを取り繕って実績をアピールしても、すぐ「なぜ」で面接官に詰められて終わるんですよ。

あつみ氏：仕分けをするために、私は「なぜなぜ攻撃」を仕掛けます。なぜの種類をいっぱい持っていて、「それは何でやったんですか」「普通だったらこういう解決策もあったのに、なぜこれを迷わずやれたんですか」「他に浮かんでた選択肢は？」「それは一人でやったんですか？周りを巻き込んだんですか？反発はないんですか？」といった質問を重ねます。

――質問のバリエーションが豊富ですね。

あつみ氏：はい。これを続けていくと、やってない人はすぐ2〜3個の質問でつまづくので、すぐにバレるんです。

派手なエピソードがない人の戦い方

――藤井さんは、中堅大学の学生からの相談が多いそうですが、派手なエピソードがない学生は、どう戦うべきだとアドバイスされますか。

藤井氏：取り組んだことが派手じゃなくても、本当に自分が日常的にやっていること、嘘でバレないことを話した方がいい。エピソードが派手である必要はないんです。

あつみ氏：面接官から見ても、エピソードの大きさは実際には関係ありません。どう捉えているかが大事です。例えば、バイトリーダーや留学、運動部で1位になったといった「すごい学チカ」は、聞き飽きていて、ほぼ似通っています。

――エピソードの規模ではなく、そこから導かれる認識の深さが重要なんですね。

あつみ氏：そうです。「マネジメントが好きです」という話よりも、「リーダーじゃなくて2番手でいることのマネジメントが好きです」という話の方が、こっちの興味や食いつきが違うでしょう。同じことを言っていても、その人独自の世界観で物事を見ているのかというユニークさを見たいんです。

藤井氏：僕も、就活の時は「私が学生時代に力を入れたことは、フードコートで皿を下げる際に必ず感謝を伝えるようにしたこと」だと話していたのですが、その後の理由が「親に言われたから」だったら面接官から評価されないでしょう。でも、「感謝を伝えることでこんな素晴らしいことがあって、実は感謝は相手のためじゃなくて自分の幸せに繋がることなんだ」というところまで深掘りできたから、面接官の記憶に残ったんです。

――就活で求められているのは、等身大の自分を誠実に伝えることなのですね。あつみさん、藤井さん、ありがとうございました。

（本稿は、『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』の著者・藤井智也氏と、『1冊まるごと「完コピ」読書術』の著者・あつみゆりか氏への対談インタビューをもとに構成したものです）