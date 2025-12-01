ÊÆÁÒÎÃ»Òà¥¬¥µÆþ¤ìáÇ§¤á¤¿ÇØ·Ê¡¡ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤«¡Ä ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¥Ó¥ß¥ç¡¼È¿±þ
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡£²£¶Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÏ¢¤Îà¥¬¥µÆþ¤ìáÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Î¾õ¶·¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½µ´©»ïÅù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯£±£°·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ê¤É¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¼«Âð¤Îà¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤ÏÌôÊª»öÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ËÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¡¹¤È¤âÁêÃÌ¤ò¤·¡¢ÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ä¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´¸«²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÍèÇ¯£²·î£±£³Æü¤Ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï³¤³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¹ñÆâ¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤òÊì¹ñ¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤ÎÊª¸ì¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÇ¯£³·î¤Ë¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢£Î£È£Ë¤Ç¤â£µ·î£³Æü¡Á£¶·î£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÉôÊ¬¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌôÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥µÆþ¤ì¤¬ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼ÌÀ¤Ê¤É½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤Î¸ø³«Í½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¼«ÂÎ¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥È¥ê¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£²¿¤é¤«¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀâÌÀÉÔÂ¡£¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Î¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£°ìÅÙ½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸ø¤Î¾ì¤ÇÊÆÁÒ¤Î¸ý¤«¤é¿¿Áê¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£