この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「お客を腹いっぱいにして帰す豪快オヤジ！鶏ごぼうメシ食い放題の満腹ステーキ店に密着！」という動画を公開。行列のできるステーキ店を支える、店主の豪快かつ繊細な仕込みの数々を紹介した。



この店の大きな魅力の一つが、おかわり自由で提供される「鶏ごぼうごはん」。店主は、うどん屋の「肉ごぼう」から着想を得たと語る。仕込みは、泥付きの長いごぼうを洗い、あえて厚めにスライスするところから始まる。これは「九州のうどんの歯ごたえ」を意識したこだわりだという。大鍋で大量の鶏肉を炒め、そこにスライスしたごぼうを投入。甘辛い味付けでじっくりと煮込み、炊き立てのご飯と混ぜ合わせることで、多くの客を虜にする名物が完成する。



もちろん、ステーキをはじめとする肉料理へのこだわりも並大抵ではない。動画では、10kgはあろうかという巨大なリブロースの塊を丁寧に掃除し、部位ごとに切り分ける様子が映し出される。スペアリブやベーコンも自家製で、ハーブを効かせたソミュール液に漬け込んだ後、専用の燻製器でじっくりと香り付けを行う。さらに、ハラミ肉は臭みを消して柔らかくするために「酒粕」に丸一日漬け込むという独自の工夫も明かされた。



営業が始まると、熱した鉄板の上で野菜と肉が音を立てて焼かれていく。焼き加減にこだわったステーキ、ジューシーなスペアリブ、チーズがとろけるハンバーグなどが次々と提供され、店内は活気に満ち溢れる。店主は「笑顔で帰ってもらうためにやっている」と語り、その言葉通り、訪れた客は心ゆくまで肉料理を堪能し、満足そうな表情を見せていた。



豪快なステーキはもちろんのこと、店主の深いこだわりが詰まった自家製の肉料理や鶏ごぼうごはんが、この店の人気の秘訣なのだろう。お腹を空かせて訪れてみてはいかがだろうか。