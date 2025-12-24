´Ú¹ñ¡¢¥¦¥©¥ó°Â¤Ë¾ÃÈñ¿´Íý¤âÍÉ¤ì¤ë¡Ä²ü¸·°Ê¹ß¤ÇºÇÂçÉý¤ËÆß²½
¥¦¥©¥óÁê¾ìµÞÍî¤ÈÀ¸³èÊª²Á¾å¾º¤¬½Å¤Ê¤ê¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¼ÍîÉý¤ÏÈó¾ï²ü¸·°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤¬24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý»Ø¿ô¡ÊCCSI¡Ë¤Ï109¡¥9¤Ç¡¢11·î¤Î112¡¥4¤è¤ê2¡¥5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¿ô»ú¤Ïº¹¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢²¼ÍîÉý¤ÏÈó¾ï²ü¸·¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î¤Î12¡¥3¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
CCSI¤Ï¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¸þ¤¡¢Êë¤é¤·¸þ¤¸«ÄÌ¤·¡¢²È·×¼ýÆþ¸«ÄÌ¤·¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¸«ÄÌ¤·¡¢¸½ºß¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¡¢º£¸å¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤Î6¤Ä¤Î»Ø¿ô¤òÁí¹ç¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿»ØÉ¸¤À¡£100¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð2003¡Á2024Ç¯¤ÎÄ¹´üÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾ÃÈñ¿´Íý¤¬³Ú´ÑÅª¡¢100¤ò²¼²ó¤ì¤ÐÈá´ÑÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
CCSI¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾ÄÂÅ·ë¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë7¡Ý9·î´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç11·î¤Ë2¡¥6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÈ¿Æ¤·¤¿¤¬¡¢1¥«·î¤ÇºÆ¤ÓÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
ºÙÉô¹àÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ð¸½ºß¤Î·Êµ¤È½ÃÇ»Ø¿ô¤Ï89¤ÇÁ°·îÈæ7¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·²¼¤²Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·»Ø¿ô¤â96¤Ç6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍî¤Á¤¿¡£2¤Ä¤Î»Ø¿ô¤È¤â100Ì¤Ëþ¤Ç¡¢·Êµ¤È½ÃÇ¤ä·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤¬Èá´ÑÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£²È·×¼ýÆþ¸«ÄÌ¤·¤Ï103¡¢Êë¤é¤·¸þ¤¸«ÄÌ¤·¤Ï100¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¸þ¤¤Ï95¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤¾¤ì1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¸åÂà¤·¤¿¡£¤¿¤À¾ÃÈñ»Ù½Ð¸«ÄÌ¤·»Ø¿ô¤Ï110¤ÇÁ°·î¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Î¥¤¡¦¥Ø¥è¥ó·ÐºÑ¿´ÍýÄ´ºº¥Á¡¼¥àÄ¹¤Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥¦¥©¥ó°Â¥É¥ë¹â¤òºÇ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤¬ÆÃ¤Ëº£¸å¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·»Ø¿ô²¼Íî¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇÀÃÜ¿å»ºÊª¤ÈÀÐÌýÎà¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÈÌ©ÀÜ¤·¤¿ÉÊÌÜ¤Î²Á³Ê¾å¾ºÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¸½ºß¤Î·Êµ¤È½ÃÇ»Ø¿ô¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÍî¤Á¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£º£¸å·Êµ¤¸«ÄÌ¤·»Ø¿ô¤â¤ä¤Ï¤ê°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°À³ÈÂç¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»º¶ÈºÆÉ¾²Á¤Ê¤ÉÂÐ³°´Ä¶¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê6¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½»Âð²Á³Ê¸«ÄÌ¤·»Ø¿ô¤Ï121¤ÇÁ°·î¤è¤ê2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤Ï1Ç¯¸å¤Ë½»Âð²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£10·î¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç11·î¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍî¤Á¤¿¤¬¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ¤ÓÈ¿Æ¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥Ø¥è¥ó»á¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º²Á³Ê¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¿´Íý¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£ÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¦¾¯¤·¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£