147万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、業者さんが来た次の日の猫の様子。同じような体験をした猫飼いさんからは「必死で探すと見つからないあるある」「冷や汗かきながら探すんですよねー」と共感の声が集まっています。

【動画：エアコン業者さんが帰った次の日、『いなくなった黒猫』を探していると…『まさかの光景』】

涙目になりながら探したら…

Instagramアカウント「Naho」さんが投稿したのは、黒猫の「こじろうくん」のエピソード。業者さんが帰った次の日の朝、こじろうくんの姿がないことに気づき、涙目になりながら家じゅうを探し回ったそうです。

猫の姿が見えないと「外に逃げてしまったのでは」と心配になるもの。飼い主さんもさまざまな想像をめぐらせながら必死に探したのでしょう。探しに探したあと、飼い主さんは意外な場所でこじろうくんを見つけたといいます。

まさかの擬態

こじろうくんが隠れていたのは、なんとぬいぐるみ入れ！業者さんが来るからと、ぬいぐるみが入ったカゴを移動させていたそうですが、その中に紛れていたのだそうです。じっと息をひそめ、動かないこじろうくん。きっと「ぼくはぬいぐるみですにゃ」と擬態していたのでしょう。

飼い主さんが見つけたあとも、しばらくぬいぐるみになりきっていたとのこと。飼い主さんの目を欺くほど上手に擬態していたとのことで、こじろうくんはかくれんぼの天才なのかもしれません。

落ち着く場所に

その後、ぬいぐるみを入れたカゴはこじろうくんのお気に入りスペースになったようです。精神的に落ち着くようで、飼い主さんのお出かけを引き止めることが減ったといいます。ぬいぐるみに囲まれていると落ち着く気持ち、わかります！

飼い主さんは、より紛らわしくするために、こじろうくんそっくりのぬいぐるみをプラスしたとのこと。相棒ができたことで、『安心できる隠れ場』としてより最適な場所になったそうです。これで誰が来ても安心ですね。

擬態したこじろうくんを見た視聴者からは「ぬいぐるみ作戦成功にゃ」「間違い探しゲームみたいですね！」「めちゃめちゃ馴染んでますね～」と、なりきりぶりに感心するコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「Naho」さんは、こじろうくんやソマリのこゆきちゃん、スコMIXのこてつくん、茶トラのこはくくん、スコティッシュフォールドのこむぎちゃんの元気いっぱいの日常を投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Naho」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。