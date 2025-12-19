ムーン・リーの12星座占い【2026年上半期（1月〜6月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
去年からの幸運期が更にヒートアップする上半期。オンもオフも願い事が叶い、居心地のいい空間で穏やかに過ごせそうです。また、奉仕精神に富むあなたに救われた人から、予期せぬ恩返しを授かる暗示も。
ハッピー月は2月11日から3月7日までと6月。心華やぐお誘いが増え、あなたをリーダーとするコミュニティが広がります。金運＆買い物運も◎。美容は、海外の施術やダイエットを取り入れると綺麗になれそうです。
反対に、大好きな人の裏切りに遭うなど、4月は低迷月。何かと妬まれやすいので、自慢話は慎みましょう。健康は1月と4月が波乱。ホルモンバランスの崩れから心身に澱が溜まりがちです。スパと白湯がデトックスに。
仕事運
理想と現実のギャップに悩んできた人ほど、ポジティブに自分の能力と向き合える運気に。野心も強まりますが、真面目に努力を重ねていけば必ず願いを手にできます。
「これをクリアできたので次はこれにトライする」など、動きを止めず突き進むことが開運アクション。
幸運月の3月、5月、6月には、ハイスペックな資格を習得したり、サイドビジネスを軌道に乗せられそうです。転職活動も好機。
反面、サボりや手抜きがいつもよりバレやすい恐れも。公私を区別し、スマートに仕事をこなさないと、下半期から一気にやりづらくなるので気をつけて。
恋愛運
去年、運命的な出会いに恵まれなかった人は、起死回生の運気となる上半期。至るところに恋の女神が出没します。あとは、あなた自身が鋭く運命を嗅ぎ分けられるかがミッションに。
華やかな惑星が通過する5月20日から6月20日までは、最高のモテ期。出会いは人が大勢集まるスポットや、何気にひらめいて出向いた場所に潜んでいます。本命は、好きな人たちからの紹介で知り合う相手。
反対に、情熱的でも言動がキツいタイプとは関わらないほうが良さそうです。
カップルは、あなたがイニシアチブを握ることが、ハッピーな関係を築くキーワードに。
ラッキーアクション
家購入など大きな買い物をする。
ラッキーデー
2月27日、6月27日、6月28日
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
