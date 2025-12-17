タレントの若槻千夏（41）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。「こういう人と結婚したら大変なんだろうな」と思った男性の行動を明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、「理想の結婚相手は家族仲がいい人」の話題となり「近すぎても怖い」という意見が出た。これに若槻は「それちょっと分かりますね」と切り出した。

「お付き合いは結局しなかったんですけど。それキッカケで」と前置きして「何回かデートしたんですけど…昼にランチした時に毎回母親にメニューを決めてもらう電話をした人がいて」と明かした。

この男性の行動にスタジオには「えぇー…」と悲鳴にも似た声があがった。その男性の行動については「実家に住んでらっしゃったんで、夜ご飯の調整なんですね。何を食べたらいいか被らないように」と説明した。

この行動を見て「意識はしてなかったですけど、こういう人と結婚したら凄く大変なんだろうなってスイッチがあって付き合いもしなかった」と振り返った。MCの上田晋也が「別に夜（ご飯と）被ったって構わやしねぇじゃんな」と告げると、若槻は「そう。食えよ!」と言い放ってスタジオを笑わせた。