【Miu Miu】正統派が心強い♡ 少し背伸びをしたい日の「レザーアイテム」特集
正統派の定番アイテムこそ、憧れブランドでそろえたくなるもの。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、少し背伸びをしたい日にぴったりな、Miu Miuの「レザーアイテム」をご紹介します。1年間頑張った自分へのごほうびに、憧れブランドのアイテムをぜひチェックして♡
Miu Miu - ミュウミュウ -
1993年に創業されたミュウミュウは、ミウッチャ・プラダの創造力を自由気ままに表現したラグジュアリーブランド。
“オトナのフェミニティ”をキーワードに、上品さと洗練された雰囲気を両立したデザインが特徴。女のコの憧れブランドとして愛され続けている。
少し背伸びをしたい日にこそ優等生を演出できる正統派が心強い
ガーリーなお洋服が好き。乙女心をくすぐられる甘いお洋服もいいけれど、今日はちょっぴり冒険して、マニッシュに決めてみたい。
そんな好奇心に応えてくれたのは、ミュウミュウのプレッピーなレザーアイテム。
挑戦的な姿勢も見せながら、安心できるやわらかさも兼ね備えたアイテムたちが、力を貸してくれるなら。新しい自分に出会えるんじゃないか、そんな期待に胸が高鳴った。
よし、今日はきっといい日になる。
Cordinate 強気なセットアップにクラシカルをプラス
ミリタリーなジャケットとスカートは光沢感のあるナイロン素材で軽やかさを。足元に重厚感のあるレザーシューズを取り入れて、強さと芯のある女性らしさを兼ね備えたコーデに仕上げて。
Item ポケットバッグ＆チャーム
体になじむ持ち手のカーブ、ポケットの多いバッグは使い勝手のよさもピカイチ。
Item ブラウンメリージェーン
よりクラシカルなムードを演出できるブラウンが◎。
Item ブラックローファー
どんなコーデにもマッチする、シンプルなローファーは、ゴールドのブランドロゴでまわりに差をつけて。
撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
※バッグのサイズ（タテ×ヨコ×マチcm）は編集部調べです。
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海