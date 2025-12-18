【Miu Miu】正統派が心強い♡ 少し背伸びをしたい日の「レザーアイテム」特集

正統派の定番アイテムこそ、憧れブランドでそろえたくなるもの。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、少し背伸びをしたい日にぴったりな、Miu Miuの「レザーアイテム」をご紹介します。1年間頑張った自分へのごほうびに、憧れブランドのアイテムをぜひチェックして♡

Miu Miu - ミュウミュウ - 1993年に創業されたミュウミュウは、ミウッチャ・プラダの創造力を自由気ままに表現したラグジュアリーブランド。 “オトナのフェミニティ”をキーワードに、上品さと洗練された雰囲気を両立したデザインが特徴。女のコの憧れブランドとして愛され続けている。

少し背伸びをしたい日にこそ優等生を演出できる正統派が心強い ガーリーなお洋服が好き。乙女心をくすぐられる甘いお洋服もいいけれど、今日はちょっぴり冒険して、マニッシュに決めてみたい。 そんな好奇心に応えてくれたのは、ミュウミュウのプレッピーなレザーアイテム。 挑戦的な姿勢も見せながら、安心できるやわらかさも兼ね備えたアイテムたちが、力を貸してくれるなら。新しい自分に出会えるんじゃないか、そんな期待に胸が高鳴った。 よし、今日はきっといい日になる。

Cordinate 強気なセットアップにクラシカルをプラス ミリタリーなジャケットとスカートは光沢感のあるナイロン素材で軽やかさを。足元に重厚感のあるレザーシューズを取り入れて、強さと芯のある女性らしさを兼ね備えたコーデに仕上げて。 ブラックメリージェーン 165,000円、ブルゾン 891,000円、ポロシャツ 156,200円、なかに着たシャツ 242,000円、スカート 203,500円／以上ミュウミュウ（ミュウミュウ クライアントサービス） すべて予定価格。

Item ポケットバッグ＆チャーム 体になじむ持ち手のカーブ、ポケットの多いバッグは使い勝手のよさもピカイチ。 ポケットバッグ（18.5×22×7cm）462,000円、チャーム 31,900円／ともにミュウミュウ（ミュウミュウ クライアントサービス） すべて予定価格。

Item ブラウンメリージェーン よりクラシカルなムードを演出できるブラウンが◎。 ブラウンメリージェーン 165,000円／ミュウミュウ（ミュウミュウ クライアントサービス） 予定価格。

Item ブラックローファー どんなコーデにもマッチする、シンプルなローファーは、ゴールドのブランドロゴでまわりに差をつけて。 ブラックローファー 159,500円／ミュウミュウ（ミュウミュウ クライアントサービス）予定価格。 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属） ※バッグのサイズ（タテ×ヨコ×マチcm）は編集部調べです。

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海