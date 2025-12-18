この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が『人生を成功させる金言が連発!総資産37億円超えの富裕層から学ぶ資産設計について紹介します【不動産アニキの非常識な投資学】』と題した動画を公開した。総資産37億円超を誇る不動産アニキこと小林大祐氏をゲストに迎え、資産形成の道のりを徹底的に掘り下げている。



小林氏は自身の出発点について、富士ゼロックス関連会社に勤める年収450万円の会社員であったと語る。コネなし、知識なし、相続財産もなしという典型的なゼロスタートだった。



人生の転機となったのは大学時代の原体験だった。サークルの新歓コンパで慶應義塾大学の先輩が高級外車に乗り、モデルのような女性を連れて現れた場面に遭遇する。家賃3万円台の風呂なし物件に住む小林氏との落差は圧倒的だったが、ここで小林氏は「時間を味方につける」という発想に辿り着く。明日その先輩に勝つことは不可能でも、10年単位で準備すれば何とかなるはずだ――この認識が後の全ての行動の起点となった。



社会人として営業職に配属された小林氏は、株式会社が株主のために存在するという原理を理解し、副業として自分の事業を始める決意を固めた。最初に手がけたのは、趣味だったラジコンの転売ビジネスである。ジャンク品を複数購入して分解し、パーツをグレード分けして組み直すことで、年間約360万円の売上、約160万円の利益を達成した。



次の段階として、貯蓄と副業で蓄えた資金を元に、名古屋・鶴舞の区分マンションを総額約650万円で現金購入する。ここで小林氏はリフォーム費用の不透明さという問題に直面する。同じ内容の工事に対して最高額330万円、最低額120万円という見積もりが提示され、最終的には60万円で完了した。この経験から、リフォームコスト削減のノウハウを体系化し、不動産オーナー向けのセミナーとして有料提供を開始する。



小林氏は動画の中で、「時間を味方につけること」の重要性を繰り返し強調する。20代は30代の準備期間、30代は40代の準備期間と捉え、10年単位での人生設計を立てることで、初期条件の不利さを克服できると説く。



「時間を味方につける」考え方は、鳥海氏のS&P500などの長期投資の話ともつながる。焦らず、諦めず、長期的視点で積み上げていく姿勢は、資産形成を志す全ての層にとって実践的な指針となるはずだ。