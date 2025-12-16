資さんうどんロゴ

　資さんうどんは、16日をもってPayPayでの支払い対応を終了する。15日、公式サイトで発表した。

【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧

　サイトには「PayPayご利用停止のお知らせ」を掲出。「平素より資さんうどんをご愛顧頂き、誠に有難うございます。誠に勝手ながら2025年12月16日（火）をもちまして、当店でのPayPayでのお支払いを終了させていただきます」と報告。

　「皆さまにおかれましては、ご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。何卒、ご理解・ご容赦の程、宜しくお願い致します」と理解を求めた。

　あわせて、今後利用可能なキャッシュレス決済を説明した。

■今後利用可能なキャッシュレス決済
クレジットカード　Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club等
電子マネー　交通系ICカード、QUICPay
その他コード決済　d払い、楽天ペイ、au PAY等