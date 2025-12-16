資さんうどん、PayPay「ご利用停止」支払い対応終了を発表 今後利用可能なキャッシュレス決済を説明
資さんうどんは、16日をもってPayPayでの支払い対応を終了する。15日、公式サイトで発表した。
【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧
サイトには「PayPayご利用停止のお知らせ」を掲出。「平素より資さんうどんをご愛顧頂き、誠に有難うございます。誠に勝手ながら2025年12月16日（火）をもちまして、当店でのPayPayでのお支払いを終了させていただきます」と報告。
「皆さまにおかれましては、ご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。何卒、ご理解・ご容赦の程、宜しくお願い致します」と理解を求めた。
あわせて、今後利用可能なキャッシュレス決済を説明した。
■今後利用可能なキャッシュレス決済
クレジットカード Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club等
電子マネー 交通系ICカード、QUICPay
その他コード決済 d払い、楽天ペイ、au PAY等
