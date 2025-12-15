過去最多4万人が参加！「JALホノルルマラソン2025」開催レポート

2025年12月14日（日）、ホノルルの夜明け前の空を彩る花火とともに「JALホノルルマラソン2025」が開催されました。

今年より日本航空（JAL）がタイトルスポンサーとなり、名称も「JALホノルルマラソン」として復活。過去最多となる4万人以上のランナーが参加し、42.195km先のフィニッシュラインを目指して駆け抜けました。

JALホノルルマラソン2025

開催日：2025年12月14日（日）

開催地：米国ハワイ州ホノルル

参加人数：42,962人（うち日本人11,984人）※関連イベント含む

今大会のエントリー数は、前日開催の「カラカウア メリーマイル」を含め過去最多の42,962人を記録。前年から約20％の増加となりました。

制限時間のない本大会には、最年少7歳から最高齢94歳まで幅広い世代が参加。

世界63カ国からランナーが集結し、まさに「ランナーの祭典」と呼ぶにふさわしい盛り上がりを見せました。

フルマラソン・車椅子部門の結果

フルマラソン男子はエリトリアのツェゲイ・トゥメイ・ウルドリバノス選手が2時間13分38秒で、女子はイギリスのカリ・ハウガー・サッカリー選手が2時間30分43秒で共に初優勝。

日本人上位では、中武泰希選手が2時間23分07秒で総合6位、瀧波美緒さんが2時間49分59秒で女子5位に入り、両者とも初参加での好記録となりました。

車椅子部門男子では洞ノ上浩太さんが1時間36分50秒で連覇を達成し、女子は米国のスザンナ・スカロニさんが優勝を果たしています。

ゲストランナーと著名人の活躍

大会ゲストランナーとして参加したランニングインフルエンサー、三津家貴也さんは2時間39分35秒で男子11位、志村美希さんは3時間4分21秒で女子14位と際立った好成績を記録。

また、お笑い芸人の狩野英孝さんは昨年に続きフルマラソンに挑戦し、7時間48分3秒で完走。

「この感動はやっぱりホノルルマラソンでしか味わえない」と、大会の魅力を語っています。

カラカウア メリーマイルでの記録

前日に開催された約1.6kmを走る「カラカウア メリーマイル」のエリートレースでは、米国のシンクレア・ジョンソン選手が女子ロード1マイルのアメリカ記録となる4分21秒66で優勝。

日本から参加した田中希実選手は女子5位ながら、自身が持つ日本記録を上回る4分30秒4でゴールしました。

多くのランナーがそれぞれの目標に向かって走り、感動を共有したホノルルマラソン。

年齢や国籍を超えた交流と挑戦の舞台として、今年も多くのドラマが生まれました。

「JALホノルルマラソン2025」開催レポートの紹介でした。

