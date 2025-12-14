Switch用ソフトが2本で9980円！「ニンテンドーカタログチケット」はポケモン新作も対象

「Nintendo Switch」ユーザーにとってお得な任天堂の「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」。対象のゲームソフト2本が"9980円"でダウンロードできます。

2025年10月16日発売のポケットモンスターシリーズの新作「Pokemon LEGENDS Z-A」も対象です。

販売終了前に満喫して

Switch用ソフトは7000円前後のものも多いので、このカタログチケットはかなりお得な商品ではないでしょうか。なお、購入できるのは「Nintendo Switch Online」加入者限定です。有料プランの加入者が対象で、無料体験のみ利用している場合は購入できません。

また、「Nintendo Switch 2」用ソフトは対象外となっています。Switchユーザーで、Onlineユーザー向けです。

ポケモン、ゼルダの伝説、スーパーマリオブラザーズ、ドンキーコング、あつまれ どうぶつの森、スプラトゥーンなど、人気シリーズが多数対象になっているので、お得に遊びたい人はチェックしてみて。

なお、このカタログチケットは、26年1月30日23時59分をもって販売終了となります。

カタログチケットの有効期限は、購入から1年間です。26年1月30日0時に購入した場合、27年1月29日23時59分まで利用できます。

＜参考＞

マイニンテンドーストア「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）