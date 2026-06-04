niko and …×LOVEBOATが夢のコラボ♡平成ギャル気分を楽しむ新作登場
2000年代の渋谷ギャルカルチャーを象徴する「LOVEBOAT」と、人気ブランド「niko and …」が待望のコラボレーションを実現♡カジュアルで使いやすいniko and …のアイテムに、LOVEBOATらしいロゴやレオパード柄を落とし込んだ特別なコレクションが登場します。どこか懐かしく、それでいて今っぽいデザインは、平成リバイバル気分を楽しみたい大人女子にもぴったりです。
平成ギャルカルチャーが今っぽく進化♡
1994年に渋谷109で誕生し、一世を風靡したLOVEBOAT。
今回のコラボでは、その象徴ともいえるブランドロゴやレオパード柄を、niko and …らしいナチュラルで実用的なデザインに融合しました。
全12型のラインナップには、ファッション小物からアパレルまで幅広く展開。
一部アイテムには、剥がしてステッカーとしても使える限定タグが付属しており、コラボならではの遊び心もたっぷり詰まっています♪
KURO×SALON adam et rope’完全別注！夏に映える上質デニムが登場
毎日使いたい注目アイテムをチェック
【アソートシュシュ】
価格：1,980円（税込）
カラー：ブラウン、アイボリー、イエロー、ライトブルー
【BIGトート】
価格：5,990円（税込）
カラー：ブラック、アイボリー
【マーブルT】
価格：5,500円（税込）
カラー：オフホワイト、スモーク（サイズ：M、L）
【アソートトート】
価格：3,000円（税込）
カラー：レオパード、バンダナ、ブラック、ピンク、ブルー
【ルーズソックス】
価格：1,490円（税込）
カラー：オフホワイト、ネイビー
【シアーシャツ】
価格：6,600円（税込）
カラー：チャコール、ベージュ（サイズ：FREE）
バッグやソックスなど気軽に取り入れやすいアイテムから、コーデの主役になるトップスまで揃い、幅広いスタイリングが楽しめます。
【コラボ概要】
発売日：2026年6月4日（木）10:00～順次
販売店舗：「niko and …」全店舗
公式WEBストアandST（アンドエスティ）
懐かしさと新しさを楽しむ特別コレクション
平成ギャルブームが再燃する今だからこそ注目したい、niko and …とLOVEBOATのスペシャルコラボ♡
レオパード柄やロゴデザインの懐かしさに、今のファッションに馴染む絶妙なバランスが魅力です。
普段のコーデに取り入れるだけで気分が上がるアイテムばかりなので、平成世代はもちろん、トレンド好きの方もぜひチェックしてみてください。