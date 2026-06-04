niko and …×LOVEBOATが夢のコラボ♡平成ギャル気分を楽しむ新作登場

2000年代の渋谷ギャルカルチャーを象徴する「LOVEBOAT」と、人気ブランド「niko and …」が待望のコラボレーションを実現♡カジュアルで使いやすいniko and …のアイテムに、LOVEBOATらしいロゴやレオパード柄を落とし込んだ特別なコレクションが登場します。どこか懐かしく、それでいて今っぽいデザインは、平成リバイバル気分を楽しみたい大人女子にもぴったりです。

平成ギャルカルチャーが今っぽく進化♡

1994年に渋谷109で誕生し、一世を風靡したLOVEBOAT。

今回のコラボでは、その象徴ともいえるブランドロゴやレオパード柄を、niko and …らしいナチュラルで実用的なデザインに融合しました。

全12型のラインナップには、ファッション小物からアパレルまで幅広く展開。

一部アイテムには、剥がしてステッカーとしても使える限定タグが付属しており、コラボならではの遊び心もたっぷり詰まっています♪

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毎日使いたい注目アイテムをチェック

【アソートシュシュ】

価格：1,980円（税込）

カラー：ブラウン、アイボリー、イエロー、ライトブルー

【BIGトート】

価格：5,990円（税込）

カラー：ブラック、アイボリー

【マーブルT】

価格：5,500円（税込）

カラー：オフホワイト、スモーク（サイズ：M、L）

【アソートトート】

価格：3,000円（税込）

カラー：レオパード、バンダナ、ブラック、ピンク、ブルー

【ルーズソックス】

価格：1,490円（税込）

カラー：オフホワイト、ネイビー

【シアーシャツ】

価格：6,600円（税込）

カラー：チャコール、ベージュ（サイズ：FREE）

バッグやソックスなど気軽に取り入れやすいアイテムから、コーデの主役になるトップスまで揃い、幅広いスタイリングが楽しめます。

【コラボ概要】

発売日：2026年6月4日（木）10:00～順次

販売店舗：「niko and …」全店舗

公式WEBストアandST（アンドエスティ）

懐かしさと新しさを楽しむ特別コレクション

平成ギャルブームが再燃する今だからこそ注目したい、niko and …とLOVEBOATのスペシャルコラボ♡

レオパード柄やロゴデザインの懐かしさに、今のファッションに馴染む絶妙なバランスが魅力です。

普段のコーデに取り入れるだけで気分が上がるアイテムばかりなので、平成世代はもちろん、トレンド好きの方もぜひチェックしてみてください。