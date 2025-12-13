¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡ÈÏÂÀ½¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×!? 1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×¡õ¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¡ª ¡ÈÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖSTI E-RA¡×¤È¤Ï
¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥Ñ¥ï¥È¥ìÅëºÜ¡ª
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ÔÈÎ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì´¤äÍýÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼Â¸³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤È¤½¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ëSTI¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡ÖSTI E-RA CONCEPT¡ÊSTI E-RA ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸å¼Ô¤ò¶Ë¤á¤¿°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡ÈÏÂÀ½¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê38Ëç¡Ë
¡¡STI E-RA¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë±þÍÑ¤·¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ÎÌû¤·¤µ¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖSTI E-RA CHALLENGE PROJECT¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¶áÌ¤Íè¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥Ç¥£¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Î¡ÖE-RA¡×¤Ï¡ÖElectric-Record Attempt¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ëµÏ¿¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡Ö400ÉÃ¡Ê6Ê¬40ÉÃ¡Ë¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢°ì¸«¤·¤Æ¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¹¤¤¥¥ã¥Ó¥ó¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ð¥ë¼Ö¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¤Î»ú·¿¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¹¥Ð¥ë¤ÎDNA¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5010mm¡ßÁ´Éý2000mm¡ßÁ´¹â1310mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2690mm¤Ç¡¢¼Ö½Å¤Ï1690kg¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¥µ»¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤«¤é¶¡µë¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼EV¸þ¤±¥â¡¼¥¿¡¼¤È¡¢STIÆÈ¼«¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄ¾ÀÜ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö4¥â¡¼¥¿¡¼¡¦4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°AWD¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥®¥ä¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼°ìÂÎ¼°¡×¤Î¹â½ÐÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç½ÐÎÏ¤Ï800kW¡ÊÌó1088PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1100N¡¦m¤È¤¤¤¦¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ÏÍÆÎÌ60kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬ºÇ¤â¸¡¾Ú¤·¤¿¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Îµ¡³£¼°AWD¤Ç¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ò¡¢4¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦µóÆ°¤ò°Û¼¡¸µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎØÂ®¡¢¼ÖÂ®¡¢ÂÉ³Ñ¡¢G¡Ê½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡Ë¡¢¥è¡¼¥ì¡¼¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥°µ¡¢ÎØ²Ù½Å¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¾ðÊó¤ò¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç·×»»¤·¡¢³Æ¥¿¥¤¥ä¤Ø¤Î¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤È¥Ö¥ì¡¼¥°µ¤òºÇÅ¬¤ËÇÛÊ¬¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ÖÂÎ¤¬Àû²óÊý¸þ¤Ø¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½Åö»þ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬1000ÇÏÎÏµé¤ÎEV¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÅù¤ÇÁö¹Ô¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö2023Ç¯°Ê¹ß¡×¤Ë¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡STI E-RA CONCEPT¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Â¸³¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¡¦STI¤Î»ÔÈÎEV¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸åÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿¡ÖWRX STI¡×¤ä¡¢SUV¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤Î¹âÀÇ½ÈÇ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢STI E-RA¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ëÁö¤ê¡×¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡STI E-RA¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤âSTI¤Îº²¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£