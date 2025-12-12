覇権を握り続けるため、失敗を恐れず挑戦する。ハワイ優勝旅行中のソフトバンク・小久保裕紀監督（54）が11日（日本時間12日）、来年へ向けた漢字一字に「挑」を挙げた。既にチームの解体を明言し、新たな形を模索している。尊敬する孫正義オーナー（68）の志を高く持つ理念を胸に、より強い組織をつくり、球団の福岡移転後では初のリーグ3連覇、さらに2年連続日本一にチャレンジする。

日本では今年の世相を漢字一字で表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれた。ハワイで鋭気を養っている小久保監督は筆ペンを手に取ると、来季に向けた一字として「挑」と力強くしたためた。

「日本シリーズ2連覇に挑む。勝っていても挑戦。失敗を恐れずにチャレンジし続ける姿勢を貫きます」

5年ぶりに12球団の頂点に立っても、さらなる高みを目指して挑み続ける。球団の福岡移転後では初となるリーグ3連覇が懸かる来季へ向け、既に指揮官は「一度チームを壊す」と明言。今宮や柳町へのサブポジションの提案など、新たなチームの形を模索している。各チームが「打倒・ホークス」で向かってくる中、現状維持では後退につながるとの考えからだ。

尊敬する孫正義オーナーの生き方そのものでもある。現状に甘んじることなく自社を世界的企業へと発展させて、その野望は現在進行形だ。20年間で8度の日本一を飾ったチームに対しても「半分勝ってないのは心残りですが…」と口にするなど、より高みを求めている。

「ソフトバンクグループそのものの考えもそうでしょうけど、冒険しなくて良かったところでも、そこで終わらないオーナーがいたことで今の規模になった。チャレンジし続けることでしか進化、成長はないと思うので。そういう意識を持って前に進んでいこうと思っています」

阪神との日本シリーズ第5戦。日本一を達成し、表彰式が始まるのを待っている間に新たな挑戦への思いを固めていたという。フロントのトップとして小久保監督とタッグを組む城島CBOは「さっきまで喜んでいた監督が“ジョー、3連覇をするにはもう一度、新しいチームをつくるぐらいの気持ちじゃないとできないと思う”と、未来を見据えていた」と明かす。

「人も“コンフォート（居心地いい）ゾーン”では、振り返った時に成長できていない。それはチームも同じ。動かない方が居心地はいいが、それでは組織は強くならない」

現状に満足することなく、ただ前へと進んでいく。

（ホノルル・木下 大一）