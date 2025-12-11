タイトルか出産か――。女流棋士が安心して妊娠・出産できる環境を整えてほしい。情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（関西テレビ）に女流棋士6冠の福間香奈さん（33）が出演、妊娠した場合はタイトルを返上せざるをえない現状の見直しを日本将棋連盟に訴えた。

体調が不安定な時期にタイトル戦が重なるも...

福間さんは島根県出身、6歳で将棋を始め12歳で女流棋士としてデビュー。棋風からついたニックネームが「出雲のイナズマ」。公式戦8タイトルのうち6つのタイトルを持つトップ女流棋士だ。

ことの発端は2024年4月に福間さんが妊娠したことから始まる。体調が不安定な時期にタイトル戦が重なり、「日程の延期か場所の変更を求めるも連盟側は認めず、タイトル戦は不戦敗となった」という。中には関係者の理解と協力でタイトル戦を延期してもらったケースもあったが、福間さんが愕然としたのは今年4月に連盟が発表した女流棋士の「産休規定」。「タイトル戦の日程に出産予定日の6週間前から産後8週間までの期間が一部でも重なる場合は対局者を変更する」というもの。事実上の「妊娠した場合はタイトル返上」ルールだ。これに対し福間さんは「妊娠したとしても地位が保障され安心して妊娠・出産に臨める環境を作ってほしい」と連盟に対して現行の規定見直しを訴えた。

女流棋士を目指す若い人たちにも明るい希望を

コメンテーターでモデルの長谷川ミラさんは「社会全体が少しずつ変わってきているなかで将棋連盟がまだ変わっていないところもあるが、福間さんの大きな一歩でこれから（将棋連盟の考えも）変わっていくとポジティブにとらえてもいいのではないか」とエールを送った。弁護士の橋下徹さんも「一番重要なのは女性が子どもを産んでもちゃんと働ける環境づくり。これは将棋連盟だけの話ではなく各業界で同じような状況があるとするなら『日本はこうやるんだ』と国会議員がルール作りをしなければいけない」と話した。

福間さんは「これから女流棋士を目指す若い人たちにも明るい希望が持てる業界になってほしい」と話していた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）