令和ロマン・松井ケムリ「バランスも凄かった」自身が使用したい爽やか香水をチョイス

芸人コンビ・令和ロマンが自身のYouTubeチャンネルに『人気者になりたければ香水を使え！「くるまの香水講座」【令和ロマン】』の動画を投稿。香りのサブスクリプションサービスから提供を受けての動画でしたが、中には、松井ケムリさんが、自身が好みの香水を選ぶ場面も！

【関連記事】令和ロマン・高比良くるま「めっちゃいい匂いする」パケも可愛い愛用香水を紹介

■松井さんが選んだのは

動画内で紹介されたのはこちら！

HERMES/オー ド トワレ 李氏の庭 50mL 税込14,850円（公式サイトより）

調香師が訪れた中国の庭園にインスピレーションを受けて生まれた香水！ジャスミンやキンカン、池や湿った小石の匂いなどが感じられる香りなんだとか。

こちらを“おすすめの香水”として紹介された松井さんは、まるで昇天しそうな表情を見せながら「おー危ない危ない」とコメント。続けて香りのイメージとして「爽やかというか、甘いっていう感じじゃないね」とクリアな印象を感じさせるような表現をしていました。

相方の高比良くるまさんも「これは割とゴージャスな香りで、ケムリ先生にお似合いなんで」と語りながらこちらをお勧め！

最終的にいくつかのおすすめの中から「一番よかったのは、『李氏の庭』」とこちらを選び「バランスも凄かったね、ダンディーにも行きすぎないし」「高貴な匂いがする」と振り返っていました！

※高比良の「高」は、はしごだか

■動画もチェック

動画内では、そのほかの香水も紹介しながらお二人でトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。