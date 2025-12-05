【トップバリュ】ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ、12月6日発売！

「トップバリュ ミライビューティ」シリーズから、待望の「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」が登場！2025年12月6日（土）より、全国のイオン・イオンスタイル店舗およびオンラインで販売開始です。この新商品は、ぽっちゃりサイズ向けに改良されたノンワイヤーブラで、脇高設計とU字バックが脇や背中をすっきりカバー。快適さと美しいシルエットを両立したブラジャーで、毎日の着け心地をサポートします。

ぽっちゃりサイズ向けに改良！新しいノンワイヤーブラ



トップバリュ ミライビューティから発売される「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」は、ぽっちゃりサイズの女性のために設計された新しいノンワイヤーブラ。

2XL、3XL、4XLのサイズ展開で、A90からG90まで幅広いバストに対応しています。

特徴的なのは、カップ表側の左右一体型ホルダーがカップの広がりをおさえ、すっきりとしたシルエットを実現する点です。

脇高設計とU字バックで、脇や背中のラインも美しく整え、着け心地も抜群。価格はブラジャー2,980円（税込3,278円）で、普段使いにぴったりなアイテムです。

ONŪMOREのクリスマス限定セットで冬の贈り物！特別価格21,300円

後ろ足口が特徴！ペアショーツでよりすっきりラインに



「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」にぴったりなペアショーツも同時発売！ショーツは、後ろ足口の立体的な切り替えによって、お尻の肉がはみ出しにくく、よりすっきりとしたラインを実現します。

さらに、デザインにもこだわりがあり、ウスアオ、ベージュ、ブラックのシンプルで使いやすいカラーが揃っています。

価格は1,280円（税込1,408円）とお手頃で、ブラとセットでの購入がおすすめです。毎日のコーディネートに取り入れやすいシンプルなデザインで、快適さと美しさを両立させています。

イオンで手軽にゲット！オンラインでも購入可能



「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」は、2025年12月6日（土）から、イオン・イオンスタイルの約190店舗で販売が開始されます。

また、イオンスタイルオンラインでも購入できるので、自宅から簡単に注文可能です。

関東、北陸信越、東海、近畿、中四国の各地域で取り扱いがあり、店舗によって取り扱い商品が異なる場合があるので、オンラインでの購入が確実です。

軽に購入できるので、ぜひチェックしてみてください。

毎日の快適をサポートする「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」



「トップバリュ ミライビューティ」から新登場した「ぽちゃラクすっきりノンワイヤーブラ」は、ぽっちゃりサイズに特化したノンワイヤーブラで、快適さと美しいシルエットを提供します。

脇高設計とU字バックが脇や背中をすっきりカバーし、毎日のコーディネートに最適なアイテムです。

12月6日からイオン店舗とオンラインで購入可能なので、ぜひチェックしてみてください。お手頃価格で、普段使いにぴったりのアイテムです。