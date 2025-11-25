忘年会や新年会に！ 1万円以下で楽しむ、ちょっと贅沢な冬のご褒美ランチ

年末年始におすすめのご褒美ランチをご紹介。銀座で体験する贅沢な中華コース。ペアリングも人気です。

2025年の締めくくりや新しい年の始まりに、少し贅沢なランチを楽しみたい。そんな特別な日に訪れたいのが、銀座駅から徒歩2分ほどの場所に店を構える「中国料理 銀座 Rouge（ルージュ）」です。エグゼクティブの秘密の隠れ家として知られる会員制クラブ「CITY CLUB OF TOKYO」の一角を開放して誕生した同店は、洗練された空間と確かな味で、美食家たちを魅了し続けています。

五感で楽しむ、ラグジュアリーな大人の隠れ家

白を基調とした店内は、モダンチャイニーズのエッセンスと柔らかな照明が織りなす、上質で心落ち着く空間。大きな窓からは銀座の街並みが広がり、都会にいながらゆったりとした時間が流れます。調理のライブ感を間近で楽しめるカウンター9席に加え、12名まで利用可能な個室も完備（個室料別）。接待から記念日まで、さまざまなシーンで特別なひとときを過ごせます。

巨匠の技を受け継ぐ、沖倉料理長が織りなす“創作中華”

沖倉料理長 写真：お店から

腕を振るうのは、中国料理界の巨匠・脇屋友詞氏のもとで研鑽を積んだ沖倉康志氏です。NYの新店舗開業準備、国内外イベントの参加を経て、2015年「Wakiya一笑美茶楼」料理長、2017年「トゥーランドット游仙境」料理長を歴任。その後「上海Rouge」料理長に就任し、移転に伴い「銀座Rouge」として新たな一歩を踏み出しました。伝統的な上海料理を軸に、現代の感性と日本の四季の食材を取り入れた“創作中華”をシェフズテーブルから提案されています。香りの立ち上がり、火入れの妙、味わいの余韻、その一皿一皿には、熟練の技と繊細な感性が息づき、食べるほどに深い満足をもたらします。

年末年始のご褒美にぴったり。プチ贅沢なランチコース

点心 写真：お店から

まずおすすめしたいのが、旬の鮮魚を中心に、季節の恵みを堪能できる「人気ランチコース」8,800円。じっくり時間をかけて丁寧にとった「金華ハムと昆布のうま味上湯スープ」は、昆布を加えることでコクと深みが加わっています。奥行きのあるうまみが身体にじんわりとしみわたります。丁寧に作られた「熱々蒸し点心3種」も、蒸し上がったばかりの湯気が立った状態で提供。ジューシーな肉汁溢れる小籠包は、豊かな風味がたまりません。

東坡肉（トンポーロー） 写真：お店から

メインには、本場・中国の宮廷料理として愛された「東坡肉（トンポーロー）」が登場。箸でほぐれるほどやわらかく煮込まれた豚肉は、紹興酒の芳醇な香りと、とろける脂のコクが絶妙なバランスです。甘辛いタレの奥に重なる深いうまみが、一口ごとに幸福感を運んでくれます。

とっても辛い辣油香る四川風担々麺 写真：お店から

〆は「とっても辛い辣油香る四川風担々麺」、「麻婆豆腐ご飯」、「牛肉の炒飯」、「チャーシュー麺」から好みで選択。繊細で上品なコースの流れから一転、唐辛子の辛さと花山椒の痺れが際立つ担々麺や麻婆豆腐は、そのギャップがまた印象的です。

フカヒレ上海風煮込み 写真：お店から

さらに、スペシャリテを存分に楽しみたい方には「料理長おすすめランチコース」15,400円を。名物「フカヒレ上海風煮込み」や「東坡肉」など、巨匠から受け継いだ逸品を堪能できる贅沢な内容です。なかでも「フカヒレの上海風煮込み」は格別。料理長が厳選したフカヒレを半年間天日で乾燥し、厨房で1週間かけ丁寧に戻し、6時間以上かけて炊き上げた特製スープと合わせた逸品です。とろけるような食感と芳醇な香りは、まさに高級中華の真髄。濃厚なソースの香りがふわりと広がり、うまみの余韻が深く残る至福の一皿です。

どちらのコースにも、料理長厳選の中国茶と特製デザートが付くのもうれしいポイント。

特別な4日間だけの饗宴。2025クリスマスコース

銀座Rouge特製の北京ダック 自家製味噌 写真：お店から

12月22〜25日の4日間限定で、一皿ごとに“祝祭の華やぎ”を纏わせた「2025 クリスマスコース」30,000円が提供されます。中国料理の華やかさと、創意工夫の妙が交錯する特別なコース。大人のクリスマスを彩る、至福のメニューがそろいます。「白菜の柔らか煮込みと白子の煎り焼き」からはじまり、「上海蟹の熱々小籠包」、「銀座Rouge特製の北京ダック 自家製味噌」、スペシャリテの「フカヒレ上海風煮込み 土鍋ご飯」「オマール海老のチリソース」など、贅を尽くした料理の数々が続きます。

上海蟹 写真：お店から

冬の味覚・白子。旬の上海蟹、オマール海老、和牛ヒレ肉など、季節感と特別感あふれるラインアップ。Rougeらしい素材の持ち味を最大限に引き出す繊細な火入れと、香り豊かなソース使いで、クリスマスの夜を印象的に彩ります。1皿目から最後の一品まで、大人のための「美食のクリスマス」を堪能できます。

「CITY CLUB OF TOKYO」が誇るワインセラー

圧巻のワインセラー 写真：お店から

都内でも有数のヴィンテージワインを取りそろえている「CITY CLUB OF TOKYO」のワインセラーには、ソムリエが厳選した4,000本以上のワインが並びます。これらのワインとのマリアージュを楽しめるのも「Rouge」ならではの魅力。ワイン好きのゲストを招くにも最適です。さらに、10年、20年、30年物の希少な紹興酒も用意。好みのお酒とともに、至福の中華を堪能できます。

銀座で味わう、特別な“冬のご褒美ランチ”

熟練の技と感性が織りなす創作中華、ワインや中国茶とのマリアージュ、そして穏やかに流れる贅沢な時間。「中国料理 銀座 Rouge」は、年末年始の特別なひとときにふさわしい、美食の舞台です。

※価格は税込。サービス料（10％）別

＜店舗情報＞◆中国料理 銀座 Rouge住所 : 東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座 8FTEL : 050-5594-3854

文：佐藤明日香

