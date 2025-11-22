¡ÒÀÖºä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ß°õ½±·â¡Ó¡ÖÈï³²½÷À¤Ë9Ç¯´Ö²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡¦¼«±Ò´±¡É¤ÏÂç²ÈÂ²¡Ä¤Ç¤â²È¤Ç¤Ï¡È¤Ü¤Ã¤ÁÈÓ¡É¡Ö½ÉÄ¾¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç16Æü¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿40Âå½÷À¤¬º¸Ê¢Éô¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸½Ìò¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ°÷¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À¤È9Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«¿È¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤ÎÀþ¤ÇÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò²èÁü¡ÓÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤È¡¢»ö·ï¸å¤ËÊÑÁõ¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²èÁü
9Ç¯´Ö²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¸òºÝ¡¢3Æü´Ö²È¤òÉÔºß¤Ë¤¹¤ëÆü¤â¡Ä
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö9Ç¯Á°¤ËÈï³²½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤ÈÉú¤»¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯6·î¤´¤í¡¢½÷ÀÂ¦¤¬ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤ÈÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢2000Ç¯3·î¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ØÆþÂâ¤·¤¿¡£½éÇ¤ÃÏ¤ÇÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤´¤íÀÄ¿¹¸©¤Ë¤¢¤ëÈ¬¸ÍÃóÆÖÃÏ¤ØÇÛÂ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¬¸ÍÃóÆÖÃÏ¤Ç¤Ï6Ç¯¤Û¤É¶ÐÌ³¤·¡¢2024Ç¯¤´¤í¤ËºÆ¤ÓÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Î¦¼«¤Ï¡ÖºòÇ¯3·î¤«¤éÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ÎÂè1»ÜÀßÂçÂâ¤Ë½êÂ°¤·¡¢½Åµ¡¤äµ¡ºà¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬ÀÄ¿¹¸©È¬¸ÍÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈï³²½÷À¤È¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ÆÃ±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¬¸ÍÃóÆÖÃÏ¤Ë¤¤¤¿2019Ç¯¤ËÌó4700Ëü±ß¤Î¥íー¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¤âÅö»þ¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¤Ø¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø·ÀÌó¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡Ø°õ´Õ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²»×¤¤¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂçÄÅ²È¤È¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¡Ë
2024Ç¯¤ËÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÄí±ßËþ¤À¤È¼þ°Ï¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â²È¤ò¸áÁ°7»þÈ¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó4¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò10Ê¬¤«¤±¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Æ¤â²È¤Ë¤Ï8»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï·î¤Ë²¿ÅÙ¤«½ÉÄ¾¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2Æü´Öµ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢3Æü´Ö¤â²È¤òÉÔºß¤Ë¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡Ë
¤Þ¤¿¡¢10·î²¼½Ü¤«¤é11·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤Ë¡ÖÉÙ»Î»³¤Ø±é½¬¤Ë¹Ô¤¯¡£¿©»ö·¸¤È¤·¤Æ¤´ÈÓ¤òºî¤ë¡£2½µ´Ö¤Û¤É²È¤ò¶õ¤±¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦9Ç¯´Ö¸òºÝ¤òÂ³¤±¡¢»Å»ö¤È¾Î¤·¤ÆÈï³²½÷À¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡É¤Ç¤¹¡£±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÃÔ¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
»ö·ïÅöÆü¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏµÙÆü¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÌó20¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¼ñÌ£¤ÏÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¯¥í¥¹¥ïー¥É¥²ー¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢Èï³²½÷À¤Ï¸á¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÂçÄÅ¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡ÖÂçÄÅ¤µ¤ó¤Î³¬µé¤Ï2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÃæ·øÂâ°÷¤Ç¤·¤¿¡£¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÀ¤Íß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤È¤«»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö·¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄíÅª¤ÊÌÌ¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«¤é²È»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤òÄ¾¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÄ¾¤¹¤·¡¢ÅÅµå¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Îå«¤¬¿¼¤¤½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÆÃÃÊÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äº×¤ê¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â»Å»ö¤¬¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÀµ·î¤Ë¿ÆÂ²¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤ä¤Ä¤¬Íè¤¿¡Ù¤È¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ë»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¤¦¤ë¤»ー¤¾¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤Ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê¶áÎÙ½»¿Í¡Ë
¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î´é¤ò¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÀÎ¡¢È¤¤äÃã¤ï¤ó¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç¸·¤·¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ÎÆü¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¼«¤éÎÁÍý¤òºî¤ê°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×
²ÈÄí¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢ºÊ¤È¸µÎø¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ö·ïÅö»þ¤ÏÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥²¥¹ÉÔÎÑ¥ª¥È¥³¤Ø¤ÎÁÜºº¤ÏÂ³¤¯ーー¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ