２人が倒れていた現場付近＝１７日、横浜市旭区

１７日午前４時４０分ごろ、横浜市旭区さちが丘のアパート近くの路上で、「男性２人が頭から血を流して倒れている」と通行人から１１９番通報があった。２人は病院に搬送されたが、６０代の男性が死亡し、５０代の男性は肩を骨折するなどのけがを負った。擁壁の上のアパート敷地内に設置されている柵の一部が破損し近くに落ちていたことから、旭署は転落事故の可能性があるとみて調べを進める。

署によると、２人は知人で、６０代男性がアパートに住み、５０代男性が一時滞在、直前まで一緒に飲食店にいた。倒れていたのは擁壁沿いの階段付近。階段はアパートの敷地につながっており、擁壁に沿って柵が設けられている。

５０代男性は搬送時に「上から人が降ってきた」という趣旨の話をしていたといい、署は６０代男性が何らかの原因で２メートルほど下の階段に転落し、５０代男性にぶつかった可能性もあるとみて詳しい状況を調べる。

◇

現場は相鉄線二俣川駅から南西に約８００メートルの住宅街。アパートの大家で近くに住む男性（７３）は「時間はわからないが、人の話し声と衝撃音が聞こえた」と話した。