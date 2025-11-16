この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「新生SUICA誕生？ペンギン解雇 どう変わる？解説」と題された最新動画で、YouTuberのネコ山氏が、来年刷新されるスイカの新機能やイメージキャラクター交代について持論を展開した。



動画冒頭でネコ山氏は「リストラされそうなんすよ！」とスイカのペンギンキャラクターが“解雇”となることに動揺した様子で、「スイカイコールペンギンなんすけどね」「みんなペンギン好きなんじゃないっすか」と悲しみを隠しきれない。新キャラクター導入については「新たなイメージキャラクターの誕生へ。えーマジっすか、ペンギン無くなっちゃうんすかね」と率直な疑問を投げかけた。



さらに、来秋から本格導入される“新生SUICA”の仕様にも鋭いツッコミが。QR決済の導入やチャージ上限額の大幅引き上げについては「チャージ金額ね、30万円になるらしいっすよ。これは使いやすくなるんじゃない？」と歓迎する一方、「本体のスイカのチャージ残高と、QRのチャージ残高が、別々になるみたいなんすよ。これは多分ね、混乱するんじゃないですかね」と運用面に疑問を呈した。



「残高別だったらね、別アプリでいいような気がしますよ」「スイカの最大の弱点は2万円だと思うんすよ。タッチ決済で2万円の壁を突破してほしかったっすね」と鋭く指摘。また、「今まで通りには使えると。でも変わった時はちょっと荒れそうじゃないっすか」と、一部ユーザーが混乱する可能性にも触れた。



毎度恒例の“ポイ活（ポイント活動）”キャンペーン情報も充実。今回はSBI証券の「ゴールドファンド買付で3000円」のキャンペーンなどを紹介し、「1割増えるってことっすよ。得しかないっすよ」と、始めやすさとお得さをアピールしていた。



