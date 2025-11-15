大人気シートマスク「ピュレア」と「ハローキティ」が夢のコラボ。いつものスキンケアが楽しくなる数量限定パッケージが登場

化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」は、2025年11月13日から「ハローキティ」とコラボレーションした「ピュレア クリアエッセンスマスク」の限定パッケージを数量限定で販売しています。

お馴染みのカラーにハローキティが...♡

ガラクトミセス培養液（天然酵母発酵エキス）やナイアシンアミド、CICA（ツボクサエキス）、ヒアルロン酸などの成分を配合した「ピュレア クリアエッセンスマスク」は、透明感・乾燥・くすみに悩む人にぴったり。低刺激かつ高密着で、敏感肌さんにも嬉しい処方です。

そんなデイリーケアに最適なシートマスクと、世界的人気キャラクター「ハローキティ」の初コラボが実現。

高級かつ清潔感のあるエメラルドグリーンのカラーはそのままに、まっすぐな瞳でこちらを覗くハローキティを描いています。ロゴに象徴的なリボンを乗せるなど、ハローキティのキュートな世界観が詰まったデザインは、いつものスキンケアが特別な時間になるはず。

価格は、7枚入りで660円。

ドン・キホーテ、ロフト、ハンズ、PLAZA、ウエルシア、ビックカメラなどで購入できます。

なお店舗によって発売日が異なり、取り扱いのない場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部）