MLB¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ(BBWAA)¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÈ¯É½¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È3Ì¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÅê¼ê¤ÎÌ¾¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È¤Î¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢4·î¤Ï4ÅÐÈÄ¤Ç·î´ÖËÉ¸æÎ¨0.38¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤Ë¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤Ç¾¯¤·À®ÀÓ¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶Ã°Û¤ÎÌöÆ°¡£
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¿È½é´°Åê¤òÃ£À®¡£Â³¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤â´°Åê¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ1Æü¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÎÂè6Àï¤Ç¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë¤â±þ¤¨¡¢¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó°ÊÍèÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±°ì¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îº¸ÏÓ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤È¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤Ï32»î¹ç¤Ç1ÅÙ¤Î´°Åê´Þ¤à13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤Ï32»î¹ç¤Ç1ÅÙ¤Î´°Åê¤ò´Þ¤à10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¢§¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°
»³ËÜÍ³¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)
30»î¹çÀèÈ¯ 12¾¡8ÇÔ¡¢173²ó2/3¡¢201Ã¥»°¿¶¡¢53¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹(¥Õ¥£¥ê¡¼¥º)
32»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢13¾¡5ÇÔ¡¢202²ó¡¢212Ã¥»°¿¶¡¢58¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50
32»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢10¾¡10ÇÔ¡¢187²ó2/3¡¢216Ã¥»°¿¶ ¡¢45¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97