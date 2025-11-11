選べる全6種の「コーヒー福袋2026」UCCオンラインストアで予約販売開始！数量限定だから急げ〜。

UCC上島珈琲では、「コーヒー福袋2026」の予約受付を、2025年11月10日からUCC公式オンラインストア限定で開始しました。

コーヒーにブランケットやマグなどアイテム入りのセットも用意

毎年完売後に再販の問い合わせが相次ぐという大人気のコーヒー福袋が今年も登場。独自技術「フレッシュキューブ」で1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒー「CAFE@HOME」や、主力のカフェ業態「上島珈琲店」の店頭販売アイテムなどのラインアップから、1人1人の飲用スタイルや好みに応じて選べるよう、全6種の多彩なセットを数量限定で用意しています。

カップやマグなどがモチーフのUCCオリジナルキャラクター入りブランケットやマグなどのアイテムを含むセットや、店舗ロゴ入りのボトルと巾着にもなるトートバッグ付きのセットなど、福袋限定アイテム入りのセットが購入できます。

・コーヒー福袋2026 オリジナルバッグ入りブランケット＆マグカップ付き

炒り豆「UCC ゴールドスペシャル」「UCC 珈琲探究」「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」10種が入った「豆セット」。

UCC ゴールドスペシャル 炒り豆 スぺシャルブレンド 230g （豆）UCC ゴールドスペシャル 炒り豆 リッチブレンド 230g （豆） UCC 珈琲探究 炒り豆 ブルーマウンテンブレンド 140g （豆） UCC 珈琲探究 炒り豆 モカブレンド 140g （豆） UCC 珈琲探究 炒り豆 コロンビアブレンド 140g （豆） UCC 珈琲探究 炒り豆 マンデリンブレンド 140g （豆） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ベリーフルーティ 140g （豆） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ローステッドナッツ 140g （豆） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 ディープカカオ 140g （豆） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM 炒り豆 メロウキャラメル 140g （豆）

「UCC ゴールドスペシャル」各種や「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」「上島珈琲店 上島珈琲店ブレンド」9種入りの「粉セット」。

UCC ゴールドスペシャル スぺシャルブレンド 240g （粉） UCC ゴールドスペシャル リッチブレンド 240g （粉） UCC ゴールドスペシャル まろやかブレンド 240g （粉） UCC ゴールドスペシャル コクのブレンド 240g （粉） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ベリーフルーティ 140g （粉） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ローステッドナッツ 140g （粉） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM ディープカカオ 140g （粉） UCC GOLD SPECIAL PREMIUM メロウキャラメル 140g （粉） 上島珈琲店 上島珈琲店ブレンド 150g （粉）

「UCC 珈琲探究」「UCC 職人の珈琲」「水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産」など9種が入った「ワンドリップコーヒーセット」。

UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー モカブレンド 12杯分 UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー コロンビアブレンド 12杯分 UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 16杯分 UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー あまい香りのリッチブレンド 16杯分 UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー まろやか味のマイルドブレンド 16杯分 UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー ビターな味わいのクラシックブレンド 16杯分 水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産 10g 5杯分 上島珈琲店 ワンドリップコーヒー 上島珈琲店ブレンド 5杯分 上島珈琲店 ワンドリップコーヒー W cracking Deep 5杯分

いずれも、UCCオリジナルキャラクターをデザインした「スムースフリースブランケット（バッグ付き）」「バンブーファイバー配合マグカップ」各1点ずつが封入されます。

価格は各6000円。

・コーヒー福袋2026＜上島珈琲店＞オリジナルロゴ入り真空ボトル＆巾着トート付き

「上島珈琲店 ミルク珈琲ベース（希釈）」2種、「上島珈琲店の黒糖蜜＜お店の黒糖ミルク珈琲に使用＞」、「ひとくち羊羹」3種、「アデリー 秋川牧園 たまご村プリン」2つ、「上島珈琲店」のレギュラーコーヒー（粉）5種のセット。加えて、いずれもオリジナルロゴ入りの「真空ステンレスボトル（230ml）」「巾着トート」が入っています。

価格は6000円。

以上2商品は11月17日から順次出荷予定。一般販売も11月17日から開始予定です。

・コーヒー福袋2026 CAFE@HOME 1年を彩る365個入り福袋

フレッシュキューブ「CAFE@HOME」15種がたっぷり365個入っています。各商品を単品で購入した場合の価格より5万1800円以上お得です。

CAFE@HOME with フルーツスイーツVP10g CAFE@HOME with チョコレートスイーツVP10g CAFE@HOME with チーズスイーツVP10g CAFE@HOME with ワガシVP10g CAFE@HOME with ミルクVP10g CAFE@HOME with ブレッドVP10g CAFE@HOME Shining Sunlight晴れの日に VP10g CAFE@HOME Rain Sound 雨の日に VP10g CAFE@HOME Rainbow Arch虹の日に VP10g CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりを VP10g CAFE@HOME Decaf Break ひと休みを VP10g CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸を VP10g CAFE@HOME in Start time 始まりの時間に VP10g CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に VP10g CAFE@HOME in Twilight time 黄昏の時間に VP10g 1杯コーヒーフィルター 365点

予約期間は12月25日までで、12月25日以降順次出荷予定です。通常販売は12月26日から。

価格は5万4000円。

・コーヒー福袋2026 毎日飲みたい！！CAFE@HOME77個入り福袋

フレッシュキューブ「CAFE@HOME」15種、77杯分のコーヒーを楽しめます。単品購入の場合と比べ8500円以上お得なセットです。

CAFE@HOME with フルーツスイーツVP10g CAFE@HOME with チョコレートスイーツVP10g CAFE@HOME with チーズスイーツVP10g CAFE@HOME with ワガシVP10g CAFE@HOME with ミルクVP10g CAFE@HOME with ブレッドVP10g CAFE@HOME Shining Sunlight晴れの日に VP10g CAFE@HOME Rain Sound 雨の日に VP10g CAFE@HOME Rainbow Arch虹の日に VP10g CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりを VP10g CAFE@HOME Decaf Break ひと休みを VP10g CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸を VP10g CAFE@HOME in Start time 始まりの時間に VP10g CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に VP10g CAFE@HOME in Twilight time 黄昏の時間に VP10g 1杯コーヒーフィルター 77点

予約期間は12月25日までで、12月25日以降順次出荷予定。通常販売は12月26日からで、この商品のみ12月26日から店舗（COFFEE STYLE UCC 横浜店、アトレ吉祥寺店、グランスタ東京店）でも販売予定です。

価格は1万3770円。

いずれも、予約期間中に完売となる場合や、一部内容が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部