Photo: 山田洋路

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

防寒アウターといえば、重くて動きづらい…と思い込んでいませんか？宇宙服にも採用されているポリイミド素材を採用し、軽量で快適な着心地はもちろん、湿気に強く、グラフェン素材による遠赤外線加熱まで利用する「ポリイミドジャケット」を今回お借りできたので、実際に試してその実力を確認していきます。

宇宙服技術がつくりだす温かさ

Photo: 山田洋路

スリムなシルエットとシンプルデザインが印象的な「ポリイミドジャケット」。

でも、このジャケットには、宇宙服にも採用されたポリイミド（PI）技術を使用した高性能断熱素材が採用されています。

Image: Hyakuseki

「ポリイミドジャケット」の表地には防水防風素材を、その下にはTPU透湿フィルムで衣服の内側に溜まった湿気を外に放散する透湿性を兼ね備え、さらにPI素材の蓄熱機能で体温を逃さず、裏地部分にはグラフェン遠赤外線加熱素材で鉄壁の守りを実現。

Photo: 山田洋路

とくに裏地に施されたグラフェン遠赤外線加熱素材は、背中や腰回りといった冷えやすいポイントを網羅しじんわりと温めてくれる効果も。寒さ極まる環境に宇宙サイエンスで立ち向かう新発想の防寒着が「ポリイミドジャケット」です。

防風・防水性能はプロ仕様

Photo: 山田洋路

プロ仕様の防風・防水性能も見逃せないポイントです。防風素材の採用が、強風時の外出に効いてきそう。立体フードのデザインは、冷気や雨風から身を守ってくれるためのパーツでもあります。

Photo: 山田洋路

表に露出しているファスナーは防水仕様となっていますし、生地の耐水圧は18500mm以上でアウトドアウェアとしても優秀な部類。

急な天候の変化も安心な、理想的な防寒着といえそうです。

とにかく軽くて動きやすい

Photo: 山田洋路

実際に「ポリイミドジャケット」を着用して山歩きしてみることに。Lサイズでも725gと軽いのが、いかにアウトドアアクティビティに有利かは試してみるとよくわかります。

また、肩、脇、腕部分に独立したパネルを施した多裁断デザインは、スポーツウェアさながらの着用感。動きを妨げられないのが快適です。

湿度の影響をわずか1.2％に抑える卓越した防湿性能のおかげで、汗をかいてもジャケット内は暖かいまま。家庭での洗濯も可能なことから思う存分活動できます。

Photo: 山田洋路

最先端技術と日常的な使いやすさが見事に融合した一着。仕事着、普段着としてもフル活用したくなる「ポリイミドジャケット」についてのさらなる情報を、以下よりチェックしてみてください。

＞＞宇宙服素材採用・高性能保温技術！防寒・防水の超軽量ポリイミドジャケット

Photo: 山田洋路

Image: Hyakuseki

Source: CoSTORY