「他害があると受け入れてもらえない」強度行動障害の家族が語る壮絶な介護の現実、母への暴力に三崎優太も絶句

三崎優太氏が、自身のYouTubeチャンネルで「パニックで母へ暴力...強度行動障害の家族と壮絶な現実に密着しました。」と題した動画を公開。衝動的に自身や他者を傷つけてしまう重い障害「強度行動障害」を抱える人と、その家族が直面する過酷な現実を伝えた。



動画で三崎氏は、強度行動障害について「衝動的に暴れてしまって物を壊してしまったり、人を殴ってしまったり、めちゃくちゃ大変な病気」と説明。自身のバイク事故の経験から、当たり前のことができなくなる苦しみを実感し、この問題に関心を持ったという。特に、こうした人々を受け入れる施設が圧倒的に不足しており、介護する家族が心身ともに疲弊し、路頭に迷うケースが後を絶たない現状を問題視した。



三崎氏が訪れた名古屋の施設では、その深刻な実態が浮き彫りになる。ある居室ではエアコンが壁から引き剥がされ、壁には大きな穴が開くなど、壮絶な状況が広がっていた。施設の担当者は、こうした破壊行為が頻繁に起こるため、修繕費用を抑えるべくスタッフが自ら修理していると明かす。さらに、強度行動障害を持つ梶田さんとその母親へのインタビューでは、より過酷な現実が語られた。母親は、かつて自宅で介護していた頃、パニックを起こした娘を「（夫と）2人がかりで押さえ込んで…後ろで手縛ったりとかはしました」と、当時の壮絶な状況を振り返る。施設を探すも「他害があると受け入れてもらえない」と多くの施設から断られ続け、途方に暮れたという。



インタビューの最中、梶田さんが突如パニック状態に陥り、母親に手を上げる場面も。そのリアルな光景に三崎氏は言葉を失う。この動画を通して三崎氏は、強度行動障害という問題の認知を広げ、行き場のない家族が少しでも救われる社会になるよう「自分なりにできることをやっていきたい」と強く訴え、視聴者に問題提起した。