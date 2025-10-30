脳の小ささが玉にキズ？ 超スペックを持つダチョウの少し残念な生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ダチョウは家族が入れ替わっても気づかない

身体能力抜群だけど記憶力に難あり

ダチョウは世界最大の鳥類で、アフリカのサバンナに生息しています。細長い首と大きな目が印象的ですが、その眼球は実に直径約5cmあって、これは鳥類にとどまらず陸生生物最大なのだとか。そのためか視力に優れ、40m先の豆つぶが見えるといわれています。

鳥の趾は通常4本のところ、ダチョウは２本しかありません。これを二趾足といい、速く走ることに適しています。実際、ダチョウは平均時速60kmを30分間持続することができます。一瞬の速さではチーターが上ですが、数分で息が上がるため、ダチョウこそサバンナのナンバーワンスプリンターといえるかもしれません。

そんなダチョウにも欠点があります。脳の重さが約40gしかないせいか、個体識別ができず、数もかぞえられないようなのです。たとえ2つの群れがケンカなどで入り乱れ、分かれた後で群れの顔ぶれが以前と違っても、まるで気づかないというので驚きです。

おもむろに走り出しては崖から落ちたり、人間が背中に乗ったことも忘れてしまうなど、「うっかりエピソード」には事欠かないダチョウ。さらには痛みにも鈍感ですが、そのぶん回復力に優れ、大ケガをしても感染症にかかることがほとんどありません。お茶目な一面と、驚くべき生命力をあわせ持った鳥なのです。

意外と知らないダチョウの真実

● 陸生生物最大の眼球：直径約5cm。人間にたとえると推定視力20.0以上。40m先の豆つぶも見える

● 脳の小ささが玉にキズ：大きな体の割に脳の重さはわずか40gほど。そのせいか記憶力や状況把握力に欠ける

● 鳥類最大の身体サイズ：体高2m以上。体重はオスで150kg、メスで100kgに達することも。いずれも現存する鳥類の中では最大サイズ

● ２足歩行では地上最速：平均時速60kmで約30分走り続けられる。4足歩行最速のチーターには一瞬のスピードでは劣るが、持久力では圧勝

● 卵のサイズも鳥類最大：鳥類で一番大きく、長さは20cm近い。鶏卵の約25~30個分

大事な家族の顔がわからない？

ダチョウは数の概念がわからず個体識別も苦手。2つの群れが入り乱れた後、メスが入れ替わってもオスは気づきません。子どもの数が違っていても、わからないのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之