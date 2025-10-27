人気コンパクトSUV「ヴェゼル」に「RS」が追加

ホンダ・ヴェゼルe:HEV RS｜Honda Vezel e:HEV RS

1.5リッター直列4気筒エンジンに2モーターを組み合わせるハイブリッドシステム「e:HEV」がもたらす低燃費で滑らかな走りや、センタータンクレイアウトによる広々とした室内空間と使い勝手の良さで好評を博している「ヴェゼル」に、新グレード「e:HEV RS」が加わった。

ヴェゼルe:HEV RSのグランドコンセプトは「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」。デザインと走りを磨き、スポーティさを追求したのが特徴。専用ローダウンサスペンションの採用により全高を1545mmとすることで、都市部などに多い機械式立体駐車場への入庫に対応。さらに、先代のヴェゼルRSにはなかった4WD車を初めて設定したのもトピックだ。

デザインはRS専用の内外装を施すことで、ひと目でスポーティさが伝わる。エクステリアはフロントバンパーロアーグリルをはじめ、フロント・リヤバンパーモールディングやドアロアーガーニッシュを採用し、ロー＆ワイドを印象づけるフォルムを実現。さらに専用のフロントグリルやRSエンブレム、ベルリナブラック＋ダーク切削クリアの18インチアルミホイール、ブラックのドアミラーなどで、スポーティさを際立たせている。

ボディカラーはプラチナホワイト・パール、スレートグレー・パール、クリスタルブラック・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、シーベットブルー・パールの5色が設定された。

インテリアは黒を基調に赤のアクセントをあしらい、キャビンでもスポーティさが感じられるような仕上げ。本革巻ステアリングホイールやアームレストなど、各所にレッドステッチが施されたほか、インパネガーニッシュとドアライニングガーニッシュにはレッドの差し色を効かせている。また、シート表皮には上質かつ耐久性に優れたラックススエードを採用し、上質感を高めた。

走りの面では、RS専用のローダウンサスペンションのほか、電動パワーステアリングの専用チューニングにより、さらなる車両安定性とドライバーの意思に応えるリニアなステアリングフィールを実現。軽快な走りによる操る喜びがさらに追求された。

●ホンダ「ヴェゼルe:HEV RS」主要装備・仕様

【エクステリア】

・専用フロントグリル＆フロントバンパーロアーグリル

・専用フロント・リヤバンパーモールディング（ダーククロームメッキ）

・専用ドアロアーガーニッシュ（ダーククローム）

・専用18インチアルミホイール（ベルリナブラック＋ダーク切削クリア）

・RSエンブレム（フロント／リヤ）

・ドアミラー（ブラック）

【インテリア】

・本革巻ステアリングホイール（スムースレザー／レッドステッチ）

・本革巻セレクトノブ、シフトブーツ（レッドステッチ）

・ドアアームレスト、アームレスト付きセンターコンソールボックス（レッドステッチ）

・インパネガーニッシュ＆ドアライニングガーニッシュ（レッド）

・コンビシート（プライムスムース×ラックス スエード×ファブリック／レッドステッチ）

・ルーフライニング（ブラック）

【ダイナミクス】

・専用ローダウンサスペンション

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4385×全幅1790×全高1545mm

ホイールベース：2610mm

最低地上高：180mm［165mm］

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1380kg［1460kg］

エンジン：1496cc直列4気筒

最高出力：78kW（106ps）/6000-6400rpm

最大トルク：127Nm（13.0kgf-m）/4500-5000rpm

モーター最高出力：91kW（131ps）/4000-8000rpm

モーター最大トルク：253Nm（25.8kgf-m）/0-3500rpm

トランスミッション：電気式無断変速機

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：25.4km/L［21.4km/L］

税込車両価格：374万8800円［396万8800円］

※［ ］は4WDモデルの値