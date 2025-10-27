西日本最大！「UNIQLO UMEDA」がLINKS UMEDA に10月24日オープン

関西最大のターミナル駅、大阪梅田から徒歩すぐ、アクセス抜群の複合商業施設「LINKS UMEDA」に、西日本最大の売場面積を誇るグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」が2025年10月24日(金)オープン！！西日本最大の売場面積を誇る新たなグローバル旗艦店として誕生。世界各国から訪れる人々に愛される大阪梅田の新たなランドマークを目指します。

西日本最大！！「UNIQLO UMEDA」がオープン

「UNIQLO UMEDA」記者説明会＆メディア先行内覧会では、UNIQLO UMEDAオープニングキャストとして、綾瀬はるかさん、松下洸平さんが登場。

ファーストリテイリング グループ執行役員 清智彦氏 UNIQLO UMEDA 店長 木村愛氏 綾瀬はるかさん 松下洸平さん

ファーストリテイリング グループ執行役員 清智彦氏 、UNIQLO UMEDA 店長 木村愛氏が壇上し、、新しくオープンする「UNIQLO UMEDA」への期待や、「UNIQLO UMEDA」ならではの、商品への期待や、アイテムについての思いを語っていただきました。

綾瀬はるかさん、松下洸平さんが欧州特別コレクションを着用

欧州特別コレクションをUNIQLO UMEDAにて限定販売、UNIQLO UMEDAとオンラインストア限定で販売します。秋冬の装いに、欧州ならではのトレンドを取り入れた、ウィメンズ 9型、メンズ6型、計15型の商品を販売。

オリジナルデザインのＴシャツや、トートバッグを作成できる、「ＵＴｍｅ！」

オリジナルデザインのTシャツやトートバッグを作成できる「ＵＴｍｅ！」では、大阪を代表する企業や梅田の人気店舗を含む7社・店舗とのコラボ商品を販売。

コラボ商品3社のデザインの刺繍も可能

「RE.UNIQLO STUDIO」では、店舗ならではのサービスとして、西日本旅客鉄道が発行する「ICOCA」のマスコットキャラクター「カモノハシのイコちゃん」やダイキンの大阪・梅田にある空気の看板「大ぴちょんくん」に阪急電鉄の3社のデザインを刺繍することができます。

無料配布「DISCOVER UMEDA MAP」

「UNIOLO UMEDA」のオープンを記念として、梅田の街を紹介するガイドマップ(無料)「DISCOVER UMEDA MAP」を発行、梅田の街を8つのエリアに分け、人気の観光スポットや飲食店、最新スポットなどを紹介、ガイドマップは、日本語・英語併記で、国内外のお客様に対応。

梅田の街並みと売場がコラボレーション

「DISCOVER UMEDA MAP」は、梅田の街を「うめきた」「大阪駅」「茶屋町」「中崎町」「お初天神」「北新地」「ダイヤモンド」「西梅田」の8つのエリアを表記しており、「UNIQLO UMEDA」では、梅田の街並みと売場がコラボレーション。

各エリアに合ったコーディネートを楽しみながらお買い物をお楽しみいただけます。

「UNIQLO UMEDA」のオープンを記念に特典を多数ご用意

10月24日～26日の期間中、「ウメダチーズラボ」のポテトスティックを、来店されたお客様に毎日先着で計3,000個プレゼント！

さらに期間中、UNIQLO UMEDAでお買い物いただいたお客様には、商品をオリジナルデザインの無料ショッパーに入れてお渡しします。

※各日、なくなり次第終了となります。



UNIQLO UMEDA

大阪府大阪市北区大深町1番1号LINKS UMEDA１階2階

営業時間：10:00～21:00