【スカッと漫画】そのダイエット大丈夫？「魂の重さ＝21グラム」を信じた女性の行動にビックリ【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』は、シンプルな描写ながらもクスッと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に計測中に体重が変わった経験についても話を聞いた。
【漫画を読む】体重が増えていて驚く女性だが…!?
■ショックで減る体重？魂が抜けた女性の悲劇
お風呂上りに体重計に乗る女性は、体重が減っていると思っていたが、予想以上に増えていることにショックを受けてしまう。女性はまるで魂が抜けたかのように残念がるが、あらためて体重計を見ると、なんと先ほどよりわずかに減っていた。
のぞみわたるさんに、自身が計測中に体重が変わった経験があるか尋ねると、「今のところないですね。体重計に乗るときはいつも口を閉じて魂が抜かれないようにしているので」と、ユニークな対策を明かした。
■「在庫処分」からお勧め!? 残念なアパレル店員の仕事ぶり
もう一つの作品は、アパレルショップでの出来事だ。男性客が女性店員におすすめのカーディガンを尋ねると、店員は「はい、カーディガンですね」と言って探しに行く。そして見つけてきたのは、「在庫処分」と書かれたワゴンの中から選んだブルーのカーディガンだった。店員の仕事ぶりを見て、男性客は残念に思うのだった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を届けた。仕事などでストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読んでストレスを吹き飛ばしてほしい。最近笑えていないと感じるなら、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
