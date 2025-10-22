この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『暗証番号はメッセージで聞くな？注文者の苦言が話題に』で、デリバリー配達員・レクターさんが、Uber Eatsの暗証番号システムに対する戸惑いや現場の混乱について語った。レクターさんは、X（旧Twitter）上で「配達員に暗証番号を教えるようメッセージが来て“キモい”と感じた」という注文者の投稿が話題となっていることを紹介。「この暗証番号っていうのは、注文者からしてもちょっとよくわかんない機能で、配達員からしても、なぜ暗証番号に割り振られているのか説明がない」と、利用者・配達員双方に説明不足がある現状を指摘した。



この件でSNS上では「暗証番号案件なのに置き配を頼むからだ」との意見も上がっていたが、レクターさんは「置き配なんて頼んでないし、手渡しに設定している、という注文者の主張も実際あった。決めつけは良くない」と冷静な視点を示す。その一方で、「配達員側もメッセージで暗証番号を聞くっていうのは、こういうリスクがあるっていうのを押さえておかなきゃいけない」と注意を促した。



レクターさん自身は「今まで一度もメッセージで暗証番号を聞いたことはない。基本的に場所がわからない時以外はメッセージはしない」と語った上で、「暗証番号の仕組みを理解していないお客様も一定数いる。注文前に説明が必要なのでは」と提案。「スマホを取りに部屋に戻る人がいたりと時間ロスになるので、やはりUber Eats側が、この暗証番号をなぜ使うのかを周知すべき」と力説した。



さらに、配達員の中にも「暗証番号のスキップ」という裏技を知らない人が多い現状についても触れ、「特定の操作をすることで完了させる方法もあるが、必ずしも推奨しているわけではありません、自己責任で」と慎重な姿勢を見せた。



暗証番号付与の基準についても、レクターさんは「初めての注文や、過去にトラブルがあった場合に割り振られやすい印象。ただはっきり公開されていない」といい、更なる情報の提供も視聴者に呼びかけた。



動画の最後でレクターさんは「あなたは暗証番号をメッセージで聞いていますか？コメント欄で理由や体験談を教えてほしい」と呼びかけ、フードデリバリー最新情報は今後も発信していくことを伝えて締めくくった。